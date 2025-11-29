11 años de prisión al expresidente peruano Pedro Castillo

El expresidente Pedro Castillo es condenado a 11 años de prisión en Perú por su intento de disolver el Congreso en 2022

Regeneración, 28 de noviembre 2025– Un tribunal de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por los cargos de rebelión y conspiración al haber intentado sin éxito disolver el Congreso y obtener poderes amplios cuando estaba al frente del Ejecutivo en 2022.

📌 Condena a Betssy Chávez y Pedro Castillo: 11 años y 5 meses por conspiración para rebelión



Tras este fallo, surge una pregunta clave: ¿la situación de Betssy Chávez se vuelve más compleja al mantenerse asilada en la embajada de México? 🇲🇽⚖️



🗣️ “Esto en definitiva complica la… pic.twitter.com/ad1kLHVjwf — Dino Carlos Caro Coria | Abogado (@CarlosCaroCoria) November 28, 2025

Acusación

Castillo fue acusado junto a otros colaboradores de conspirar «para atentar contra el orden constitucional», según la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

El político peruano de 56 años ha estado en prisión desde entonces.

La fiscalía pedía una condena de 34 años de prisión. La defensa del expresidente rechazó los cargos.

En su alegato final la semana pasada, los abogados aseguraron que el anuncio que hizo Castillo el 7 de diciembre de 2022,solo fue una lectura de «un documento sin ninguna consecuencia».

Que no contó con el apoyo de ninguna fuerza de seguridad, por lo que no se trató de una rebelión, aunque decretaba la disolución del Congreso.

Suceso

El suceso ocurrió poco más de un año después de que asumiera la presidencia del país.

Luego de una apretada elección y tras meses de parálisis gubernamental y acusaciones de corrupción contra funcionarios cercanos a Castillo e incluso contra miembros de su familia.

Luego de su destitución y arresto, el Ejecutivo quedó en manos de la ministra Dina Boluarte.

Sin embargo, ella fue destituida a inicios de octubre de este año acusada en el Congreso de «incapacidad moral» para gobernar.

En su reemplazo fue designado José Jerí, quien deberá completar el periodo original de Castillo hasta julio del 2026.

Excolaboradores

Varios excolaboradores del expresidente Castillo también fueron juzgados por rebelión y conspiración, incluyendo la que fuera primera ministra, Betssy Chávez.

El fallo señaló que ella y otros funcionarios participaron en la promulgación del decreto de Estado de excepción.

Chávez se encuentra desde inicios de este mes asilada en la embajada de México en Lima.

Jeri promovió la ruptura de relaciones con México que ratificó el Congreso peruano. México también ha dado asilo político a la esposa e hijos de Castillo.

Condenas

En el juicio en ausencia, Chávez fue condenada también a 11 años y medio de prisión, al igual que el exministro del Interior, Willy Huerta.

También el que fuera asesor del expresidente, Anibal Torres, recibió una sentencia de 6 años y ocho meses de cárcel.

Castillo cumplirá su condena en una prisión en la que están presos varios expresidentes peruanos:

Alejandro Toledo, condenado a 20 años por corrupción; Ollanta Humala, a 15 años por lavado de activos, y Martín Vizcarra, a 14 años por recibir sobornos.