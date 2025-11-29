Renuncia asesor de Zelensky y negociador clave con EE.UU

Yermak dimite después de que agencias anticorrupción allanaran su departamento. Zelensky afirma que será reemplazado el sábado

Regeneración, 28 de noviembre 2025– Uno estrecho colaborador del presidente Volodymyr Zelensky ha dimitido, horas después de que las agencias anticorrupción allanaran su domicilio. Mientras, Kiev se enfrenta a presiones de EE.UU. para aceptar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Rusia.

Um escândalo de corrupção derrubou Andriy Yermak, chefe de gabinete e braço-direito do presidente Volodymyr Zelensky. Yermak era uma figura central nas negociações de paz com Estados Unidos e Rússia. pic.twitter.com/XZoI65Ue7D — GloboNews (@GloboNews) November 28, 2025

Tensión

Tras meses de tensiones diplomáticas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría tener que aceptar un acuerdo previamente impensable.

Andriy Yermak es oficialmente el Jefe de Gabinete de Zelensky, y suele ser considerado el segundo hombre más poderoso de Ucrania.

El alto funcionario ha encabezado la delegación ucraniana durante las recientes conversaciones en Ginebra con Estados Unidos sobre la guerra con Rusia.

La dimisión de Yermak, anunciada por Zelensky este viernes, complica la posición de Kiev de cara a las cruciales negociaciones de paz con Estados Unidos.

“No quiero que nadie tenga preguntas sobre Ucrania hoy. Por lo tanto, hoy tenemos las siguientes decisiones internas.

En primer lugar, se reiniciará la Oficina del Presidente de Ucrania.

⚡Andriy Yermak has resigned from his longtime post of head of the Ukrainian presidential office, President Zelensky says in a statement. pic.twitter.com/A7LAh5WMD7 — Harish (@GlobalPolitixs) November 28, 2025

Andriy Yermak

El jefe de la oficina, Andriy Yermak, ha presentado su renuncia”, declaró Zelensky en su discurso televisivo diario.

Yermak no emitió una declaración pública hasta el momento.

Confirmó este viernes que el registro estaba en marcha, y declaró en Telegram que estaba “cooperando plenamente” con las autoridades.

“Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Han tenido acceso total al apartamento y mis abogados están en el lugar, interactuando con las autoridades” confirmó.

Según un comunicado publicado por las agencias este viernes, en las búsquedas estuvieron involucrados los dos principales organismos anticorrupción de Ucrania:

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

La nota de prensa no reveló el motivo de las redadas.

Investigación

Pero se producen dos semanas después de que las dos agencias anunciaran una investigación sobre un plan de sobornos relacionado con la infraestructura energética crítica de Ucrania.

El escándalo ya ha derribado a dos ministros de Zelensky y ha involucrado a un exsocio comercial de sus días en la industria del entretenimiento.

Pero este último acontecimiento es particularmente incómodo para Zelensky, dado el reciente ascenso de Yermak a la cima del equipo negociador de Ucrania.

No está claro quién ocupará el puesto de Yermak en las próximas rondas de negociaciones, previstas para los próximos días.

Al anunciar su renuncia, Zelensky afirmó que hablaría con posibles candidatos para asumir el cargo de jefe de Estado Mayor el sábado.

Las conversaciones con Estados Unidos han sido difíciles.

Plan de 28 puntos

La semana pasada, el Gobierno de Trump presentó un plan de paz de 28 puntos que reflejaba en gran medida la extensa lista de deseos de Rusia.

Incluyendo exigencias para que Ucrania ceda territorio, reduzca su ejército y se le prohíba unirse a la OTAN.

Funcionarios ucranianos y europeos se opusieron firmemente a esta versión del plan de paz, y la delegación de Yermak logró convencer a Estados Unidos de que lo revisara.

Corrupción

Ucrania ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los países más corruptos de Europa, un importante obstáculo para sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea (UE).

La UE ha dejado claro a Kiev que debe implementar fuertes medidas anticorrupción si desea convertirse en miembro.

La lucha contra la corrupción gubernamental rampante también fue la principal promesa de campaña de Zelensky antes de las elecciones de 2019.

Durante la guerra, Zelensky despidió a numerosos altos funcionarios ucranianos por acusaciones de corrupción.

Además, su gobierno impulsó medidas anticorrupción, incluyendo la Estrategia Nacional Anticorrupción.

Comisión Europea

Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea, afirmó que las investigaciones “demuestran que los organismos anticorrupción en Ucrania están haciendo su trabajo”.

Sin embargo, a principios de este año, Zelensky tomó la decisión de acelerar la aprobación de una nueva ley.

Esta otorgaba la supervisión de las agencias NABU y SAPO al fiscal general, una figura designada políticamente, y fue considerada como un grave error.

Fue criticada por los organismos de control anticorrupción nacionales e internacionales, así como por la UE.

Además, la medida desencadenó las primeras protestas antigubernamentales en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

La indignación pública obligó a Zelensky a revertir rápidamente la situación y restaurar la independencia de las agencias.

Este episodio está aumentando la presión sobre el líder ucraniano en un momento en que enfrenta difíciles negociaciones con Estados Unidos y Rusia.