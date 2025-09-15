13.5 millones fuera de la pobreza cimbró al mundo: Sheinbaum

Se distribuyó riqueza. Dejamos de ser el país más desigual del mundo. Baja histórica de porcentaje de pobreza: Sheinbaum. Continuar trabajo

Regeneración, 15 de septiembre de 2025. En Morelia, como parte de gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta resaltó que, en sólo 6 años, en México salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos.

Esto es, dijo, un hecho histórico que cimbró al mundo y que representa un triunfo de la Cuarta Transformación y del expresidente AMLO.

Sheinbaum

“Hace menos de un mes, o quizá un mes, se dio una noticia que no solamente cimbró a México, sino al mundo entero…»

«En México, en 6 años, salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos, histórico. Se distribuyó la riqueza».

«Dejamos de ser uno de los países más desiguales del mundo, es decir, dejamos de ser un país en donde las brechas entre los más pobres y los más ricos eran las más amplias del mundo…»

«…, a ser el país con menos desigualdad del continente, solamente debajo de Canadá. Es decir, se redujo la pobreza distribuyendo la riqueza en nuestro país. Algo histórico».

“Todavía hay mucho por hacer, mucho, porque no queremos —y luchamos por ello todos los días— que haya una sola familia mexicana en pobreza».

«.., pero vamos avanzando, es el momento en donde el porcentaje de personas en pobreza en el país es el más bajo de toda la historia de México, menos del 30 por ciento».

«Eso es triunfo de la Cuarta Transformación de la Vida Pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar…»

«…, del Presidente Andrés Manuel López Obrador”. Así resaltó ante un lleno total en el Pabellón Don Vasco.

Michoacán

Informó que en Michoacán un millón 294 mil 953 personas reciben de manera directa alguno de los Programas Bienestar, movimiento histórico a través del cual, el pueblo recupera su dignidad.

“Es una inversión, no gasto, inversión de apoyo a las familias michoacanas de 35 mil 523 millones de pesos distribuidas de manera directa a las y a los michoacanos.

«Es único este gran Programa de Bienestar, que es único en el mundo”, puntualizó Sheinbaum.

Detalló que en Michoacán 571 mil 906 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Además de 39 mil 748 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 127 mil 899 de la Beca Benito Juárez.

E incluso; 27 mil 731 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 13 mil 846 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Abundó, 129 mil 728 menores de 0 a 4 años reciben apoyo con el Programa para el Bienestar de Niñas y Niño Hijos de Madres Trabajadoras.

Al tiempo que, precisó, inversiones para otro tanto de sectores: 79 mil 865 pequeños productores son beneficiarios de Producción para el Bienestar.

Y, 75 mil 891 de Fertilizantes Gratuitos, producidos por Petróleos Mexicanos (Pemex); 10 mil 525 de Sembrando Vida; 267 mil 103 mexicanos y mexicanas reciben Leche para el Bienestar.

Así como 3 mil 789 escuelas educación básica y 306 preparatorias fueron intervenidas con La Escuela es Nuestra; todo ello Michoacán.

Presidenta

Recordó que con su Gobierno se implementan tres nuevos programas.

Esto es, Pensión Mujeres Bienestar que este año beneficiará a 119 mil 510 mexicana de 60 a 64 años; la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez y el programa Salud Casa por Casa.

Este último con el que 20 mil médicas, médicos, enfermeras y enfermeros visitan en sus domicilios a las personas adultas mayores y con discapacidad.

Además, destacó que, en Michoacán, con el programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 73 mil viviendas rurales y urbanas.

Como se sabe a través de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Mientras que 130 mil 238 personas recibirán quitas y congelamientos de sus créditos del Infonavit.

Así como 4 mil 322 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Moderniza

También, se modernizará el puerto Lázaro Cárdenas, se repavimentarán todas las carreteras federales, particularmente en la Costa y se tecnificará el Distrito de Riego 020.

Asimismo se recuperará el lago de Pátzcuaro, se construirán preparatorias en Morelia y Uruapan y una plantel, el próximo año, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Precisó, la construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio.

Se contrata a más personal del Hospital General de Maruata, se realiza la terminación del Hospital General de Arantepacua, la rehabilitación y ampliación del Hospital Rural de Paracho.

Además, la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Uruapan del ISSSTE, de dos Unidades de Medicina Familiar.

Al tiempo que recordó la construcción de un hospital en la zona p’urhépecha, el mejoramiento de las hidroeléctricas y la Planta de Secado de Leche en Jiquilpan para Leche para el Bienestar.

Adicionalmente, con inversión mixta, se modernizarán las autopistas Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia- Lázaro Cárdenas.

Indígenas

Cabe destacar que Sheinbaum destacó que le guarda un especial cariño al pueblo p’urhépecha, donde hizo su tesis de licenciatura.

Esto es, para la implementación de estufas de leña eficientes que no generaran daños a la salud.

Subrayó que aprendió que la comunidad lo es todo y que la solidaridad de los pueblos originarios no se encuentra en ningún otro lado del mundo.

Por ello, dijo, desde hace algunos meses se inició el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha con diversas acciones en beneficio de todas las comunidades.

Desde luego, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta de México por los apoyos brindados a esta entidad.

Y dijo, particularmente, en educación, para ayudar a enfrentar el rezago educativo en Michoacán.