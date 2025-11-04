13 agresores armados pierden la vida en La Brecha, Guasave

Agazapados en puente atacaron patrulla de Seguridad. 4 detenidos, 9 secuestrados liberados, 7 vehículos y equipo táctico asegurados en Guasave

Regeneración, 3 de noviembre de 2025. En redes sociales Harfuch destacó el enfrentamiento que tuvo lugar en Guasave, Sinaloa y fuerzas de Seguridad donde se reportó una intensa balacera y que tuvo como resultado la muerte de 13 agresores.

Y es que en horas de la tarde se comentó en redes sociales por la intensidad de los disparos registrados por vecinos gusavences.

Horas mas tarde, el Secretario Harfuch de Seguridad explicó puntualmente los hechos.

«Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del

@GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente«.

La respuesta inmediata permitió lo siguiente y enlistó: 13 agresores perdieron la vida, 4 detenidos, 9 personas liberadas que se encontraban secuestradas, 7 vehículos asegurados.

«Armas largas y equipo táctico asegurado», abundó.

Y ya luego puntualizó que: «Todo fue puesto a disposición de la @FGRMexico».

Por otra parte, en redes se relacionan los hechos a versiones sobre la captura de Fausto Isidro Meza Flores, «Chapo Isidro», aliado de «Mayito Flaco».

E incluso se habla que uno de los 4 detenidos podría ser su primo conocido como «Serafín».

Asimismo se relaciona a la célula delictiva Los Mazatlecos a cargo de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo’ Isidro.

La cual actúa en la zona norte del estado en disputa por el territorio con el Cártel de Sinaloa y con la Policía Ministerial del Estado.

▶️ #ÚLTIMAHORA | 13 presuntos delincuentes perdieron la vida luego de un enfrentamiento con elementos de seguridad en Guasave, Sinaloa; 4 más fueron detenidos.



13 presuntos delincuentes perdieron la vida luego de un enfrentamiento con elementos de seguridad en Guasave, Sinaloa; 4 más fueron detenidos.

En 2011 ocurrieron dos enfrentamientos mortales con agentes policiales, en los cuales asesinaron a 18 elementos.

Desde 2012, en Estados Unidos, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia encausó inicialmente a Meza Flores.

Ya luego en 2019 se le imputaran varios cargos por cometer delitos de narcotráfico, y por utilizar y poseer un arma de fuego.



