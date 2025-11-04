Hambre, frío y ataques israelíes persisten en la franja de Gaza

Desde alto al fuego en Gaza han muerto 236 palestinos y 600 heridos por ataques de Israel señala el Ministerio de Salud de Gaza

Regeneración, 3 de noviembre 2025– Desde que entró en vigor el alto al fuego mediado por Estados Unidos el mes pasado, Israel ha continuado sus ataques mortales en Gaza , matando al menos a 236 palestinos e hiriendo a más de 600, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Ataques y restricciones

A pesar del alto al fuego, los ataques israelíes y las severas restricciones a la ayuda dejan a los civiles de Gaza luchando por sobrevivir.

En las últimas 24 horas, hospitales de Gaza reportaron la muerte de tres personas más y recuperaron otros tres cuerpos de entre los escombros de edificios derrumbados.

Otra persona falleció a causa de las heridas sufridas en ataques anteriores, informó el ministerio el domingo.

Entre las últimas víctimas se encontraba un palestino muerto por un ataque con dron israelí en el barrio de Shujayea, al norte de Gaza.

El ejército israelí afirmó que había cruzado la “línea amarilla” que marca el límite del alto el fuego y se había acercado a sus tropas, sin presentar pruebas.

Afirmó que “avanzó hacia las tropas en el norte de la Franja de Gaza, representando una amenaza inmediata”, lo que provocó un ataque aéreo “para eliminar la amenaza”.

Recuperación

El Ministerio de Salud de Gaza también informó que, desde que comenzó la tregua, se han recuperado los cuerpos de 500 palestinos de entre los escombros de casas y edificios destruidos.

Por otra parte, la Oficina del Primer Ministro israelí dijo en X que se habían recibido, a través de la Cruz Roja, tres cuerpos de prisioneros israelíes fallecidos.

Según los términos del alto al fuego, Israel ahora debe devolver los cuerpos de 45 prisioneros palestinos muertos, 15 por cada prisionero israelí devuelto.

Las tensiones se agravaron después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusara a Hamás de saquear un camión de ayuda en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, sin presentar pruebas.

La acusación se produjo tras la publicación de imágenes grabadas con drones que supuestamente mostraban a presuntos miembros de Hamás apropiándose de suministros humanitarios.

La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza desestimó las acusaciones, acusando a Washington de difundir desinformación para difamar a las autoridades palestinas.

🔴⚡️ Bombardeo sin precedentes sobre Gaza. Israel lanza bombas especiales para borrar de la faz de la tierra lo poco que queda del enclave palestino. pic.twitter.com/wn6G7FR7Qp — ECSaharaui (@ECSaharaui__) November 3, 2025

Acusación falsa

“Esta acusación es completamente falsa y fabricada desde su origen, y se enmarca dentro de una campaña sistemática de desinformación mediática…

…destinada a distorsionar la imagen de las fuerzas policiales palestinas”, declaró la oficina de prensa.

Añadió que la policía de Gaza “está cumpliendo con su deber nacional y humanitario de garantizar la ayuda y proteger los convoyes de socorro”, a pesar de la continua injerencia de Israel.

Los hospitales de Gaza, ya debilitados por meses de guerra y bloqueo, siguen colapsados.

Gaza girl cries seeing journalist who resembles her father



This Palestinian girl in Gaza teared up after meeting journalist Zuher Dahlan whose appearance reminded her of her missing father. pic.twitter.com/sNHvKRcue0 — Irlandarra (@aldamu_jo) November 2, 2025

Más de 16.500 pacientes que necesitan tratamiento especializado permanecen atrapados dentro del enclave asediado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estudio

Un estudio publicado esta semana en la revista médica The Lancet subrayó el costo humano del genocidio israelí en Gaza.

El informe reveló que Gaza ha perdido la asombrosa cifra de más de tres millones de años de vida humana desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

Con la llegada del invierno, las familias desplazadas de Gaza se esfuerzan por reconstruir cualquier tipo de refugio;

Esto, en medio de las restricciones israelíes sobre los materiales de construcción, informó Ibrahim Al Khalili de Al Jazeera desde la ciudad de Gaza.

This is what remains of Gaza — we will always and forever love her 💙 pic.twitter.com/JNnrm4ZnEj — Ahmed El-Madhoun (@madhoun95) October 28, 2025

Reconstrucción

Khalid al-Dahdouh, de 42 años y padre de cinco, ha recurrido a métodos tradicionales para construir un refugio de barro para su familia, utilizando ladrillos rescatados de los escombros.

“Intentamos reconstruir porque se acerca el invierno”, declaró al-Dahdouh. “Solo pudimos colocar unas pocas hileras de ladrillos; no tenemos tiendas de campaña ni nada más.

Así que construimos una estructura primitiva de barro, ya que no hay cemento.

Como pueden ver, nos protege del frío, los insectos y la lluvia, a diferencia de las tiendas de campaña”.

“Solo intentamos sobrevivir al frío y al hambre. Con alto al fuego o sin él, Gaza sigue bajo ataque”, dijo al-Dahdouh.

Inspirado por él, su pariente, Saif al-Bayek, intentó un esfuerzo similar, pero se quedó sin materiales utilizables antes de terminar.

“Todo el barrio está en ruinas”, dijo al-Bayek.

“Construimos el refugio de barro con métodos tradicionales, utilizando las piedras que pudimos rescatar, ya que no había suficientes para construir una habitación completa.

Por eso, la estructura es irregular y el techo está lleno de huecos; si llueve mucho, entrará el agua”.

Beautiful Gaza family Israel didn’t manage to kill. pic.twitter.com/UOrf7izYEd — Syrian Girl (@Partisangirl) November 3, 2025

Dificultades

“Los esfuerzos de reconstrucción se enfrentan a graves dificultades.

Muchas familias se ven obligadas a recurrir a métodos de construcción primitivos porque no tienen otra opción”;

Declaró Alessandro Mrakic, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Gaza.

Con cientos de miles de personas aún desplazadas, las agencias de ayuda advierten que la situación podría deteriorarse aún más a medida que bajen las temperaturas.

Aunque el alto al fuego ha detenido los bombardeos a gran escala, los palestinos de Gaza afirman que su sufrimiento continúa:

Hambre, falta de vivienda y el temor constante a que la guerra de Israel pueda reanudarse en cualquier momento.