130 mil personas asisten al Bien de Noche en Guadalajara

Mariachi, espacios culturales y diversas actividades se realizaron como festejo del 484 aniversario de Guadalajara, la perla tapatía

Regeneración, 9 de febrero 2026– Luces brillantes, conciertos, baile y calles repletas de personas caracterizaron la edición de febrero de Guadalajara Bien de Noche, que atrajo a más de 130 mil asistentes al Centro Histórico para festejar el amor, la amistad y el 484 aniversario de la ciudad.

Asistencia

Desde Paseo Alcalde hasta el área de los Arcos de Guadalajara, se congregaron familias, parejas y grupos de amigos.

Allí exploraron diferentes escenarios, espacios culturales y zonas de esparcimiento establecidas a lo largo del recorrido.

Fue una velada pensada para experimentar la ciudad de una manera diferente.

Uno de los lugares más visitados fue Paseo Alcalde, donde personas de todas las edades disfrutaron de diversas actividades.

Actividades

Entre ellas se destacó la actuación del Mariachi Juvenil Asbaje, que llenó de música y ambiente festivo el trayecto entre Jesús García y Arista.

Como un gesto hacia el mes del amor y la amistad, se regalaron conchas en forma de corazón, un detalle que sacó sonrisas a los presentes.

En la zona del Santuario, la noche combinó lo familiar con lo visual:

Se realizaron exhibiciones de autos clásicos y vacunación antirrábica en la clínica móvil Firulais.

Así como un videomapping interactivo que captó la atención de niñas, niños y jóvenes en particular.

Plaza Liberación

La recientemente renovada Plaza Liberación se transformó en un espacio abierto para bailar swing, incluyendo clases y baile libre.

Esto marcó el inicio de nuevos eventos culturales en esta área del Centro Histórico.

Paralelamente, la Glorieta Minerva se llenó de música y color gracias a las mezclas del DJ Nefertiti, convirtiéndose en uno de los lugares más animados de la noche.

En ese sitio, muchas personas aprovecharon para tomarse fotografías en la instalación especial por San Valentín y llevarse un recuerdo del evento.

Bien de Noche

Para los que asistieron, Guadalajara Bien de Noche fue una ocasión para reconectar con la ciudad.

Guadalajara vivió una noche llena de música, arte y convivencia con la edición de febrero de Guadalajara Bien de Noche, que reunió a más de 130 mil personas en el Centro Histórico. pic.twitter.com/OLWrrHj2aB — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) February 9, 2026

También permitió recorrer sus lugares más emblemáticos y disfrutar de una noche diferente, con actividades culturales, música y convivencia al aire libre.