Ian McKellen usa a Shakespeare contra ICE en el Late Show

El actor británico McKellen declamó ante millones de espectadores un pasaje que denuncia: “Esta es vuestra cruel inhumanidad”

Regeneración, 9 de febrero 2026- El artista y activista británico, Ian McKellen, transformó su participación del miércoles en el programa estadounidense The Late Show with Stephen Colbert en un discurso político, citando la vigencia del teatro de hace 400 años.

A 400 year old warning to Americans by Sir Ian McKellen on The Late Show with Stephen Colbert. pic.twitter.com/LhTbORTPTu — Culture Lab (@CultureLab_Pod) February 6, 2026

Activista LGBT

El reconocido intérprete es admirado por su activismo LGTBI y muy apreciado por numerosos aficionados alrededor del mundo.

Esto se debe también a sus personajes comerciales, como Gandalf en ‘El señor de los anillos’ o Magneto en la franquicia de los ‘X-Men’.

En esta ocasión, McKellen declamó ante millones de personas un monólogo de William Shakespeare para criticar la “inhumana crueldad” hacia los inmigrantes en Estados Unidos.

La participación de McKellen en el Late Show fue más que una simple promoción de sus futuros proyectos.

sigo alucinando con este monólogo que Sir Ian McKellen se marca en el show de Stephen Colbert… pero es que encima la anécdota del principio es alucinante.



menudo regalazo se llevó el público en directo. Teatro en estado puro.pic.twitter.com/9mqnmaOqyP — La Guarida del Titán (@GuaridaTitan) February 7, 2026

Ejercicio de imaginación

A solicitud del presentador, el actor sugirió al público un ejercicio de imaginación histórica:

“Piensen que esto ocurre hace 400 años, en Londres hay disturbios, una muchedumbre en las calles que protesta por la presencia de extranjeros”. explicó antes de recitar el texto.

Luego, el actor involucró a la audiencia del plató para dar vida al texto del que procede el fragmento.

Les persuadió para que gritaran al unísono “¡Los inmigrantes deben ser echados! ”. Después de recrear el clima hostil que precede al monólogo, McKellen empezó a recitar.

Lectura

“Concédanles que se vayan, y concedan que este ruido suyo haya reprendido a toda la majestad de Inglaterra.

Imaginen que ven a los miserables extranjeros, con sus bebés a sus espaldas y su pobre equipaje.

Caminando pesadamente hacia los puertos y las costas en busca de transporte, y que ustedes se sientan como reyes en sus deseos.

Con la autoridad completamente silenciada por su pelea, y ustedes vestidos de groseras opiniones”, recitó McKellen.

“Este es el destino de los forasteros; y esta es su inhumana crueldad. William Shakespeare. Hace 400 años”, finalizó McKellen.

Ovación

Tanto el público en el plató como el mismo presentador del programa, Stephen Colbert, aplaudieron de pie su actuación.

La escena se ha vuelto viral rápidamente y ha circulado por redes sociales y medios de comunicación.

Se ha convertido en un símbolo de protestas contra las agresivas políticas antiinmigración de Donald Trump y su uso de ICE.

McKellen, una de las grandes personalidades del teatro shakespeariano, ha estado interpretando este monólogo desde 1970.