Juegos Olímpicos de Invierno, Italia: Medallas y terrible accidente

La anfitriona Italia inicia con fuerza, logran primera medalla de oro y record olímpico. Vonn, esquiadora de EE. UU. sufre fuerte caída

Regeneración, 9 de febrero 2026– El sábado 7 de febrero se otorgaron las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La jornada comenzó con la prueba de descenso masculino, que es una de las competiciones más esperadas en cada edición olímpica.

Récord olímpico

Otras medallas en el día se concursaron en esquí de fondo y patinaje de velocidad femenino, donde Italia se destacó notablemente.

La delegación italiana tuvo un inicio impresionante en su camino en los Juegos, logrando tres medallas en su primera jornada: una dorada, una plateada y una de bronce.

En su cumpleaños, Lollobrigida le otorgó a Italia su primera medalla dorada en esta edición de los Juegos de Invierno.

La patinadora ganó la competencia de 3000 metros de patinaje de velocidad en el Milano Speed Skating Stadium.

Superó a la noruega Ragne Wiklund y a la canadiense Valerie Maltais, además estableció un nuevo récord olímpico.

Celebración

Después de la carrera, Lollobrigida corrió a festejar con su hijo pequeño, creando una de las imágenes más emotivas de la jornada.

En el descenso masculino, que se celebró en el Stelvio Ski Centre de Bormio, Giovanni Franzoni y Dominik Paris obtuvieron plata y bronce, respectivamente.

Ambos terminaron detrás del suizo Franjo von Allmen, quien se convirtió en el campeón olímpico más joven en esta disciplina desde Sochi 2014.

Paris logró su primer metal olímpico en su quinta participación, mientras que para Franzoni, la medalla fue en su debut.

Las esquiadoras de fondo suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson dominaron el esquiatlón femenino de 10+10 km, realizado en el Tesero Cross-Country Stadium.

Con sus primeros y segundos puestos, Karlsson y Andersson aseguraron las dos primeras medallas para Suecia en estos Juegos de Invierno.

¡Una familia olímpica! 😍



El argentino Franco dal Farra fue el latinoamericano mejor ubicado en la prueba de esquiatlón 10km + 10km. 👏



Dal Farra forma parte de una familia olímpica argentina con Inés (madre), Marco (hermano) y Guillermo (tío). 🇦🇷 ⛷️#JuegosOlimpicos…

Lindsey Vonn

El anhelo de Lindsey Vonn de volver a estar en la cima del esquí alpino mundial se desvaneció en segundos.

La caída de la multiple campeona estadounidense alteró el desarrollo de la competencia y mantuvo a la comunidad del deporte invernal en suspenso.

La imagen de Vonn en el suelo, rodeada por el equipo médico tras perder el control en la primera parte de la pista, se convirtió en el foco de atención.

Los equipos de emergencia le brindaron asistencia mientras los aficionados, que hasta ese momento estaban celebrando su regreso, guardaron un silencio total.

Helicóptero

La evacuación en helicóptero cerró la jornada y generó incertidumbre sobre el futuro de la esquiadora.

La atleta estadounidense se presentó a la competencia con una rodilla derecha de titanio que le fue colocada luego de múltiples fracturs y lesiones.

Solo una semana después de haber sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la pierna izquierda.

A pesar de sus serias lesiones, Vonn optó por competir y su valentía sorprendió a los seguidores del deporte por su determinación.

Accidente

La caída se produjo después de que la esquiadora enganchara su bastón con una bandera en la parte superior de la pista, impactando con el poste.

«Sin duda, era lo último que deseábamos presenciar. Ocurrió de manera rápida.

Así que cuando pasa eso, solo esperas de inmediato que esté bien,” comentó Karin Kildow, hermana de la atleta, según NBC.

«Es muy valiente. Lo entregó todo, así que es muy difícil de observar, pero realmente esperamos que esté bien,” agregó Kildow.

Recientes reportes confirman que Vonn se fracturó la rodilla izquierda, y entrará próximamente al quirófano con la intención de recuperarla.