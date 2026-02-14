16 años de ECOBICI en CDMX, un trasporte limpio y sostenible

Capitalinos usan ECOBICI para ir al trabajo o la escuela, con una duración promedio de viaje de entre 20 y 25 minutos

Regeneración, 13 de febrero 2026– El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI conmemora su décimo sexto año como uno de los sistemas de bicicletas compartidas más grandes y utilizados en América Latina, estableciéndose como una parte fundamental del ecosistema de movilidad de la capital.

ECOBICI

Desde 2010, ECOBICI ha recorrido 195,554,942 kilómetros, lo que se traduce en casi 4,900 vueltas completas alrededor del planeta.

Además, ha logrado millones de viajes y tiene más de 180,000 usuarios activos cada mes.

En las horas de mayor demanda, se computan hasta 25,000 viajes diarios, con un récord histórico de más de 82,000 viajes en un solo día.

Este sistema ha cambiado la manera de moverse en la Ciudad de México, promoviendo una nueva forma de desplazarse y utilizar el espacio público.

Transporte limpio

También conecta a millones de personas con opciones de transporte más limpias, efectivas y accesibles.

Las áreas de mayor utilización son Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, donde inicia la mayor parte de los viajes.

Mientras que Buenavista, San Cosme, Patriotismo y Tlatelolco son las principales zonas finales de los trayectos.

El 67% de los usuarios emplean ECOBICI para ir al trabajo o a instituciones educativas, con una duración promedio de viaje de entre 20 y 25 minutos.

Los martes y jueves son los días con mayor utilización a lo largo de la semana.

Infraestructura

La infraestructura de ECOBICI comprende 689 cicloestaciones repartidas en seis alcaldías, abarcando más de 70 kilómetros cuadrados de la ciudad.

Este sistema ha ayudado a reducir las emisiones contaminantes y ha fomentado hábitos de movilidad activa y bienestar físico en la población.

ECOBICI ha sido un elemento fundamental en la recuperación del espacio público y ha fortalecido la cultura de andar en bicicleta en la Ciudad de México.

Mejorar experiencia

El sistema continúa evolucionando para mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar su cobertura e integración urbana.

En el contexto de su 16º aniversario, ECOBICI reitera su compromiso con la movilidad sostenible y el bienestar en la Ciudad de México.

El sistema seguirá esforzándose por ofrecer un servicio de calidad y promover una ciudad más limpia, eficiente y humana. 16 años pedaleando juntos.