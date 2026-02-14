Cae el sujeto que arrojó a “Lobito” por escalera en Naucalpan

Un video en plataformas digitales muestra a este sujeto lanzando al perrito por las escaleras el 21 de enero de este año en Naucalpan

Regeneración, 13 de febrero 2026– Anthony Fran “N” fue arrestado y puesto en prisión preventiva como el supuesto responsable de lanzar al perro comunitario “Lobito” desde una escalera de 10 metros de altura en San Lorenzo Totolinga, dentro del municipio de Naucalpan.

#Nacional | 🚨🐶 Dictan prisión preventiva contra el hombre que lanzó a “Lobito” por unas escaleras en #Naucalpan. El agresor habría pretendido separar una pelea entre su propio perro de raza pitbull y el canino en situación de calle.#Enlace13Televisión #Noticias #México #Viral pic.twitter.com/HRHlr91pg4 — Enlace 13 Televisión (@enlace13_) February 13, 2026

Atención

El perrito tuvo múltiples fracturas y lesiones permanentes, por lo que recibe atención veterinaria.

Durante la audiencia inicial que tuvo lugar en los Juzgados de Control de Tlalnepantla, se le otorgó una extensión para aclarar su situación legal.

Se le acusa de su posible implicación en el crimen de maltrato animal, y el plazo para resolver esto vence el 14 de febrero.

Video

En un video publicado el 28 de enero en redes y medios, se observa al individuo lanzando al perro por las escaleras el 21 de enero de este año.

Ese día, según las pesquisas, “Lobito” estaba afuera de una casa en la calle Santa Úrsula.

Un perro blanco, de raza pitbull, llegó y empezó a pelear, hasta que el investigado, dueño del pitbull, comenzó a patear al perro comunitario.

Los testimonios y grabaciones de las cámaras de seguridad indican que después supuestamente cargó a “Lobito” y lo lanzó por las escaleras.

Indignación

Esto causó que sufriera varias heridas, provocando una gran indignación en la comunidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a Anthony Fran “N” como posible responsable en el delito de maltrato animal.

Por esta razón, solicitó a un juez la orden de aprehensión necesaria.

Este mandato judicial fue llevado a cabo por agentes de la dependencia y la Guardia Civil de Naucalpan.

🐶💔 Homenajean a #Lobito en #Naucalpan mientras su presunto agresor permanece en prisión preventiva.



Aquí te contamos su historia⤵️https://t.co/d0QOQsjvyu pic.twitter.com/jFEu6NJLVE — CUÉNTAME (@CuentameLeon) February 13, 2026

Ingreso

Ellos ingresaron a Anthony Fran “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

El perro fue rescatado por la organización civil Mundo Patitas, que denunció el acto de violencia.

El 28 de enero, el caso fue retomado por el personal de Bienestar Animal del municipio de Naucalpan, quienes se encargan de su resguardo y le brindan atención médico-veterinaria.