Represión y enfrentamiento en Buenos Aires por reforma laboral

Regeneración, 13 de febrero 2026– La manifestación en contra de la reforma laboral promovida por Javier Milei, discutida este miércoles en el Senado, concluyó con un enfrentamiento descontrolado en Buenos Aires, donde se registraron disparos de balas de goma, chorros de agua y gases por parte de las fuerzas policiales.

Reprimen en Buenos Aires marcha contra la reforma laboral de Milei.

Al menos 15 detenidos tras operativo con gas pimienta y balas de goma.

El debate en el Senado se complica.https://t.co/47wgUSFJb7#Argentina #Milei #ReformaLaboral pic.twitter.com/9vWZVO3Doo — La Jornada (@lajornadaonline) February 12, 2026

Respuesta

Los participantes en la protesta respondieron lanzando piedras, en una jornada marcada por altos niveles de tensión que resultó en agentes heridos y arrestos de manifestantes.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, comunicó en X que 4 policías habían sufrido heridas, así como de la detención de dos individuos.

Sin embargo, EFE observó la detención de muchas más personas, al igual que otros medios que estaban presentes en el lugar.

Por el momento, no se han proporcionado cifras oficiales actualizadas. Medios argentinos también mencionan que hubo hasta 14 heridos.

¡Represión brutal en Buenos Aires! 🇦🇷🚫 El gobierno de Javier Milei responde con violencia al pueblo argentino que se manifiesta contra la reforma laboral. Con un saldo de cientos de heridos y decenas de detenidos, la Policía Federal blindó el Congreso bajo un operativo de fuerza… pic.twitter.com/95Ki522oNz — Kenery Ladera (@j1620_diaz) February 12, 2026

Declaraciones

Lo que sí afirmó Monteoliva es que los manifestantes eran parte de «grupos de izquierda» que actuaron «de manera organizada».

«Las van a pagar», advirtió la ministra, mientras los gases impactaban en los rostros de los manifestantes y las piedras volaban hacia los policías.

Cerca del mediodía, se inició una larga sesión del Senado para discutir la controvertida Ley de Modernización Laboral.

En otras palabras, una reforma laboral que, si se aprueba, transformará de manera drástica las condiciones laborales en Argentina.

Convocatoria

Los manifestantes fueron convocados por los sindicatos, incluyendo la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT).

Y comenzaron a congregarse en la Plaza del Congreso alrededor de las 15:00 hora local (18:00 GMT).

Poco después, un grupo de unas 30 personas cortó las vallas que protegían el edificio del Congreso e hicieron caer parte de la estructura, según informes de EFE.

A continuación, comenzó la embestida policial con el uso de gases, chorros de agua a presión y balas de goma.

Contraataque

Los manifestantes contraatacaron con piedras que levantaron de las aceras, construidas con los adoquines característicos de las avenidas porteñas.

En medio del desorden, un cóctel molotov fue arrojado contra un camión de la policía que disparaba agua a presión.

Al menos otro artefacto explosivo de este tipo estalló frente al Congreso, como pudo constatar EFE.

Así fue como las calles aledañas se llenaron de policías motorizados que disparaban balas de goma y gas pimienta a quienes se encontraban en su camino.

Tensión

La tensión fue aumentando y los alrededores del Congreso se convirtieron en un enfrentamiento incontrolado.

Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes de la plaza, mientras que algunos grupos regresaron más tarde, alrededor de las 18:00 hora local (21:00 GMT).

Luego, columnas de policías federales invadieron nuevamente la plaza, emergiendo de detrás de las vallas que resguardan el Legislativo.

Y comenzaron a arrestar a los manifestantes sin un criterio claro: arrastraron o cargaron a un número indeterminado de personas.

🇦🇷💥



🔴 Brutal represión policial contra el pueblo argentino que protesta en Buenos Aires contra la reforma laboral esclavista que ya ha obtenido la aprobación del Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. pic.twitter.com/Qu75pgfwvw — Mariano Andrés 💪😃 🇦🇷 🇷🇺 🇵🇸 🇮🇷 🇨🇳 (@MarianoParana) February 13, 2026

Propósito

El propósito fue terminar con la protesta y lo lograron, ya que la plaza del Congreso quedó desierta antes de que cayera la noche.

La secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), Soledad Mosquera, comentó que la reforma laboral es «definitivamente un retroceso…

…y significará una total esclavitud en las condiciones laborales».

El diputado de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, la describió como «esclavista y favorable a las empresas».