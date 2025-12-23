Gaza: Sanidad en colapso, Israel bloquea medicinas e insumos

Agotados 55 % de medicamentos esenciales y 71 % de los productos médicos. Gaza: «Nunca antes se había alcanzado este nivel de escasez»

Regeneración, 23 de diciembre de 2025 – El sistema sanitario en Gaza, Palestina, está a punto de colapsar de manera sin precedentes, con miles de pacientes en peligro de muerte o discapacidad, según alertó un alto funcionario de salud, debido al severo asedio israelí.

En Gaza, una pastilla de paracetamol, cuando hay, se vende por el equivalente a 2 euros.

Ala Saqr Halas, director del departamento de Farmacia del Ministerio de Sanidad señala:

«Estamos hablando de una catástrofe farmacéutica, inminente o ya efectiva».

Director of Pharmaceutical Care at the Palestinian Ministry of Health in Gaza, Dr. Alaa Helles, says there is a severe shortage of vital medications in Gaza. The highest it has been in two years. Israel is not allowing medicine into Gaza. pic.twitter.com/VuySKCAtkf — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) December 21, 2025

«Hay una grave escasez en la lista de medicamentos y productos médicos esenciales. El 55 % de los medicamentos esenciales están agotados, el 71 % de los productos médicos… Nunca antes se había alcanzado este nivel de escasez».

Ministerio de Salud

Munir al-Barsh, director del Ministerio de Salud de Gaza, declaró el martes que la situación en los hospitales del área es “trágica y atroz”.

Esto ocurre mientras las autoridades israelíes siguen impidiendo la llegada de suministros médicos extremadamente necesarios.

Lo que afecta de forma directa la habilidad de los médicos para atender casos urgentes.

Los médicos en Gaza han señalado que sus intentos por salvar vidas se ven limitados por la negativa de Israel a permitir la entrada de equipos médicos vitales.

Israel sigue faltando a su compromiso con Hamás al no permitir la llegada de los camiones con la cantidad de ayuda médica acordada.

Emergencia sanitaria

Esto agudiza lo que el Ministerio de Salud ha calificado como una grave y prolongada crisis sanitaria.

Esto, a pesar de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos que comenzó en octubre.

Al-Barsh indicó que el sistema de salud enfrenta una falta generalizada de medicamentos y suministros médicos.

Particularmente insumos quirúrgicos cruciales para realizar operaciones.

Suministros

Él mencionó que casi el 75 por ciento de los insumos necesarios no están disponibles, con una grave escasez de soluciones, anestésicos, gasas y materiales para diálisis.

Al mismo tiempo, los cortes de electricidad y una fuerte falta de generadores también están dificultando su labor.

La situación es la más peligrosa registrada desde la creación de la Autoridad Palestina hace más de 30 años, afirmó.

Al-Barsh comentó que no solo los heridos por los ataques israelíes se ven afectados debido a esta situación.

Afectaciones

Alrededor de 4. 000 pacientes con glaucoma corren el peligro de perder la vista permanentemente por la falta de tratamientos.

Además, cerca de 40. 000 mujeres embarazadas desplazadas viven en refugios precarios, comprometiendo su salud y la de sus bebés no nacidos.

Mientras tanto, advirtió que se estima que 320. 000 niños menores de cinco años están en peligro de sufrir desnutrición.

En medio de una crisis humanitaria que se agrava debido a las restricciones israelíes sobre la ayuda que se necesita urgentemente en el área.

Cerca de 71. 000 palestinos han perdido la vida y más de 171. 000 han resultado heridos en los ataques durante la guerra genocida de Israel contra Gaza desde octubre de 2023.