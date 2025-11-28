25 millones de dólares para prevención de pandemias a México

Los recursos provienen de Banco mundial. La intención es fortalecer preparativos ente posibles pandemias transfronterizas

Regeneración, 28 de noviembre 2025– México obtuvo un apoyo por 25 millones de dólares para fortalecer sus capacidades globales de prevención, preparación y respuesta ante pandemias, informó la Secretaría de Salud.

Recursos

Los recursos provienen de la tercera ronda de financiamiento del Fondo para Pandemias, mecanismo internacional administrado por el Banco Mundial.

Según la Ssa, el financiamiento está destinado a avanzar en la preparación ante pandemias transfronterizas , con un enfoque sistémico y costo-efectivo.

Esto incluye a los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección, con énfasis en regiones fronterizas y en la coordinación intersectorial.

El apoyo contribuirá a modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica.

Ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios, la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud.

Una Sola Salud

También se usará para capacitar a personal bajo el enfoque integral Una Sola Salud, que articula la salud humana, animal y ambiental.

«La obtención de este recurso representa un reconocimiento internacional a la labor técnica de las instituciones nacionales de salud.

Y al compromiso del Gobierno de México con la cooperación y la seguridad sanitaria mundial.

La propuesta fue seleccionada por su solidez técnica, su impacto potencial y orientación a la eficacia en función de los costos», señaló la dependencia.

La directora ejecutiva del Fondo para Pandemias, Priya Basu, reconoció la propuesta de México.

Capacidad de respuesta

«Elogiamos el compromiso de México de crear un sistema de salud más resiliente y con capacidad de respuesta.

Esperamos apoyar al país a medida que avanza en su agenda de preparación para futuras pandemias», comentó.

En tanto, el Secretario de Salud, David Kershenobich, refrendó el compromiso de México con los esfuerzos multinacionales para la prevención y atención de pandemias.

«El Gobierno de México mantiene su compromiso firme con la labor preventiva de la Secretaría de Salud.

A través de un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que contribuya al bienestar del país y de la región de las Américas», indicó.