250 mil afectados por inundaciones y 17 muertes en Colombia

Inundaciones causan 17 fallecimientos y más de 250 mil perjudicados en Colombia. Se declara el estado de emergencia nacional

Regeneración, 16 de febrero 2026– La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de Colombia ha confirmado que, hasta ahora en febrero, al menos 17 individuos han muerto a causa de las intensas inundaciones que están impactando a diversas regiones del país.

Emergencia nacional

Este fenómeno, considerado una emergencia nacional, ha dejado a más de 250,000 personas en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo al último reporte oficial, la fuerza de las lluvias ha impactado de manera severa la infraestructura de viviendas.

Se registran 18,000 hogares con daños y cerca de 4,000 casas completamente destruidas.

Autoridades

Las autoridades del clima indicaron que la emergencia ha sido agravada por un frente frío inusual que recorre el territorio colombiano.

Este fenómeno ha causado un incremento inusual en las lluvias y vientos fuertes, resultando en el desbordamiento de ríos y afectando gravemente sectores clave:

En cuanto a la agricultura, se reporta que más de 11,000 hectáreas de cultivos están inundadas.

Además, escuelas, hospitales y centros comunitarios han sufrido daños estructurales y requieren reparaciones urgentes.

Respuesta humanitaria en Córdoba

El departamento de Córdoba ha sido uno de los puntos más relevantes de atención.

La Ungrd ha informado que se han enviado 223 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas en esta área.

El suministro incluye:

Alimentos y agua potable.

Artículos de higiene personal.

Elementos para pasar la noche (hamacas y sábanas).

Monitoreo y prevención

La Ungrd está llevando a cabo un seguimiento continuo de los niveles de los ríos y las áreas de ladera ante la posibilidad de deslizamientos.

Se solicita a la población que siga las recomendaciones de los organismos de socorro y se mantenga informada sobre los niveles de alerta en sus comunidades.