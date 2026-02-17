Arundhati Roy No Participará en Berlinale, por Gaza

Arundhati Roy abandona la Berlinale tras declaraciones de Wim Wenders sobre Gaza. La escritora denuncia despolitización ante el genocidio

Regeneración, 16 de febrero de 2026.– La escritora Arundhati Roy anunció su retiro del Festival de Cine de Berlín. Esta decisión surge tras las polémicas declaraciones del cineasta Wim Wenders.

El presidente del jurado afirmó que el cine debe mantenerse al margen de la política. Roy calificó esta postura como totalmente inadmisible ante la situación actual

Ante la enorme cobardía de Wim Wenders y Ewa Puszczynska, que por defender al gobierno alemán, co-perpetrador con Israel y EEUU del genocidio en Gaza, soltaron la tontería de que el arte no es político, la gran escritora india Arundhati Roy retiró su película de la Berlinale y… pic.twitter.com/QhdmmEBE5D — Témoris Grecko (@temoris) February 13, 2026

Un conflicto de posturas éticas

La autora india expresó su profundo disgusto y conmoción mediante un comunicado. Ella considera asombroso que se intente desvincular el arte del contexto político.

Para Roy, esta actitud busca cerrar la discusión sobre crímenes contra la humanidad. La activista enfatizó que la historia juzgará a quienes guarden silencio hoy.

La escritora presentaría una versión restaurada de la cinta In Which Annie Gives It Those Ones. Ella escribió el guion y actuó en dicha producción de 1989.

Sin embargo, canceló su asistencia con profundo pesar debido al entorno institucional. Roy sostiene que lo ocurrido en Gaza representa un genocidio del pueblo palestino.

Wim Wenders en conferencia de prensa

Tensiones en la rueda de prensa

La controversia inició durante la conferencia de apertura del festival internacional. Los periodistas cuestionaron el apoyo de Alemania a Israel en la actualidad.

Wim Wenders respondió que los cineastas son el contrapeso de la política. Tricia Tuttle, directora del evento, intentó desviar la conversación hacia las películas.

Otras figuras del jurado consideraron injusto recibir este tipo de preguntas sociales. Estas respuestas provocaron una reacción en cadena dentro de la comunidad artística.

Además de Roy, otros directores retiraron sus obras del programa oficial. Las películas de los egipcios Atteyat Al Abnoudy y Hussein Shariffe fueron canceladas.

BERLIN 2026: come to Palinale, the alternative to the Ziهиism-apologist Berlinale festival!

There will very interesting Films and talks by Paւesէinian and Jeաisի film makers and activists!

@palinale.festival on Instagram https://t.co/zrNYTRhpce pic.twitter.com/5LYXTtdIzJ — Oskr Qoohl (@qoohlkid7) February 12, 2026

Berlín 2026: ¡Ven a la Palinale, la alternativa al festival Berlinale y su apología al sionismo!

¡Habrá películas y charlas muy interesantes de cineastas y activistas palestinos y judíos!

Wenders: «Nosotros somos el contrapunto de los políticos. Nosotros tenermos que hacer el trabajo de la gente, no el trabajo de los políticos».

El contexto crítico del festival

Alemania enfrenta críticas internacionales por su respaldo histórico y militar a Israel. La ONU y diversas organizaciones señalan la existencia de un genocidio en Gaza.

La Berlinale ha sido escenario de múltiples protestas y manifestaciones políticas anteriormente. En ediciones pasadas, varios directores denunciaron las masacres en el territorio costero.

La organización del festival declaró que respeta la decisión de los artistas. Lamentaron la ausencia de Roy, pues su presencia enriquecería el discurso cultural.

El festival intenta equilibrar su carácter progresista con las presiones del gobierno alemán. El conflicto bélico actual sigue sacudiendo los cimientos de este encuentro cinematográfico.