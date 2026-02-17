Retira tribunal clasificación de terrorismo a ‘Palestine Action’

El Tribunal Superior de Gran Bretaña determina que es ilegal clasificar al grupo de protesta ‘Palestine Action’ como terrorista
Regeneración, 16 de febrero 2026– La resolución del Gobierno del Reino Unido, en julio pasado, de etiquetar al grupo ‘Palestine Action’ como terrorista es ilegal, dictó el Tribunal Superior británico el viernes 13 de febrero.
Detenciones
Y es que más de mil manifestantes pacíficos han sido detenidos por portar carteles en apoyo al movimiento.
El Tribunal Superior del Reino Unido invalidó declarar al grupo de protestas ‘Palestine Action’ como una organización terrorista.
Sin embargo, la prohibición fue mantenida de forma temporal, a la espera de otra audiencia mientras el Gobierno se prepara para apelar.
«La naturaleza y el alcance de las acciones de Palestine Action» no logran alcanzar el «nivel, el alcance y la continuidad» necesarios para justificar su prohibición.
Jueces
Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swifty Karen Steyn subrayaron la prohibición como desmedida.
En tanto que Huda Ammori, una de las fundadoras del grupo, expresó que el fallo del tribunal «representa un gran triunfo tanto para nuestras libertades esenciales en el Reino Unido…
«… como para la lucha por la libertad del pueblo palestino».
«Revocando una decisión que será recordada siempre como uno de los ataques más severos a la libertad de expresión en la reciente historia británica», dijo.
Ataque a la libertad
Grupos que defienden las libertades civiles sostienen que las detenciones por protestas pacíficas atacan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.
Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en el Reino Unido, describió el fallo judicial de este viernes como «un avance para la democracia británica».
Ella también mencionó que el Gobierno británico había utilizado leyes antiterroristas para acallar críticas legítimas hacia Israel.
«Terrorismo»
Cuando tomó su decisión, el Gobierno del Reino Unido argumentó que el aumento de las acciones del grupo era considerado “terrorismo”.
Esto incluyó un asalto en 2024 a una planta de Elbit Systems, la principal empresa de defensa de Israel.
Según la acusación, los activistas provocaron daños por alrededor de 1 millón de libras (1,4 millones de dólares) y un oficial de policía fue golpeado con un martillo.
La prohibición se impuso después de que varios activistas ingresaron a una base de la Real Fuerza Aérea en junio pasado.
Protesta
Esto ocurrió como parte de una protesta contra el apoyo militar británico a las agresiones del Ejército de Israel en Gaza, que resultaron en miles de muertes de palestinos.