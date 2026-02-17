Retira tribunal clasificación de terrorismo a ‘Palestine Action’

El Tribunal Superior de Gran Bretaña determina que es ilegal clasificar al grupo de protesta ‘Palestine Action’ como terrorista

Regeneración, 16 de febrero 2026– La resolución del Gobierno del Reino Unido, en julio pasado, de etiquetar al grupo ‘Palestine Action’ como terrorista es ilegal, dictó el Tribunal Superior británico el viernes 13 de febrero.

BREAKING: High Court rules Palestine Action Ban UNLAWFUL



“This is the story of how Israel got a protest group based in another country proscribed a Terrorist organisation” pic.twitter.com/fda8gZTEPP — Double Down News (@DoubleDownNews) February 13, 2026

Detenciones

Y es que más de mil manifestantes pacíficos han sido detenidos por portar carteles en apoyo al movimiento.

El Tribunal Superior del Reino Unido invalidó declarar al grupo de protestas ‘Palestine Action’ como una organización terrorista.

Sin embargo, la prohibición fue mantenida de forma temporal, a la espera de otra audiencia mientras el Gobierno se prepara para apelar.

«La naturaleza y el alcance de las acciones de Palestine Action» no logran alcanzar el «nivel, el alcance y la continuidad» necesarios para justificar su prohibición.

🚨 BRITISH STUDENT ARRESTED FOR CRITICISING ISRAEL



British law student Paddy Friend, 25, faces up to 14 YEARS in prison for simply organizing a protest.



His “crime”?



Suggesting on Zoom that participants hold placards supporting Palestine Action.pic.twitter.com/1gZazdh8AT — ADAM (@AdameMedia) February 14, 2026

Jueces

Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swifty Karen Steyn subrayaron la prohibición como desmedida.

En tanto que Huda Ammori, una de las fundadoras del grupo, expresó que el fallo del tribunal «representa un gran triunfo tanto para nuestras libertades esenciales en el Reino Unido…

«… como para la lucha por la libertad del pueblo palestino».

«Revocando una decisión que será recordada siempre como uno de los ataques más severos a la libertad de expresión en la reciente historia británica», dijo.

Outside the Royal Courts of Justice for the Palestine Action verdict pic.twitter.com/5xQBhlOIeU — Tom Fowler (@tombfowler) February 13, 2026

Ataque a la libertad

Grupos que defienden las libertades civiles sostienen que las detenciones por protestas pacíficas atacan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.

Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en el Reino Unido, describió el fallo judicial de este viernes como «un avance para la democracia británica».

Ella también mencionó que el Gobierno británico había utilizado leyes antiterroristas para acallar críticas legítimas hacia Israel.

Hari ini, hak asasi manusia menang.



Hari ini, Palestina Memenangkan Hati Masyarakat Inggris.



Pengadilan Tinggi Inggris telah memutuskan bahwa pelarangan Palestine Action adalah melanggar hukum. pic.twitter.com/k5Wb3OBo6d — 𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ (@NenkMonica) February 16, 2026

«Terrorismo»

Cuando tomó su decisión, el Gobierno del Reino Unido argumentó que el aumento de las acciones del grupo era considerado “terrorismo”.

Esto incluyó un asalto en 2024 a una planta de Elbit Systems, la principal empresa de defensa de Israel.

We knew the proscription of Palestine Action was absurd and immoral. Now, we know it was unlawful too.



Today’s ruling is a vindication for all those who had the courage to oppose genocide — and a day of shame for those in our government who enabled it. pic.twitter.com/nuJzSIlhRn — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) February 13, 2026

Según la acusación, los activistas provocaron daños por alrededor de 1 millón de libras (1,4 millones de dólares) y un oficial de policía fue golpeado con un martillo.

La prohibición se impuso después de que varios activistas ingresaron a una base de la Real Fuerza Aérea en junio pasado.

Protesta

Esto ocurrió como parte de una protesta contra el apoyo militar británico a las agresiones del Ejército de Israel en Gaza, que resultaron en miles de muertes de palestinos.