330 arrestos en operación global contra el tráfico de desechos

La operación contra el tráfico, coordinada por España, funciona en más de 70 países y ha arrojado resultados inmediatos desde ser creada
Regeneración, 12 de marzo 2026– El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) encabezó, junto a Europol, una acción mundial contra la contaminación y el tráfico ilegal de desechos que se realizó en más de 70 naciones.
Detenciones
Se detuvieron a 337 personas y se incautaron desechos «no legales» por un valor de 31 millones de euros.
En España, los oficiales desmantelaron 23 redes de tráfico ilegal, con más de 40 personas detenidas o bajo investigación, según informó el Instituto Armado.
Destacó que el SEPRONA se encuentra a la vanguardia de la seguridad en Europa para enfrentar la nueva Directiva sobre delitos ambientales.
Identificaron como puntos «críticos» para la entrada y salida de desechos en España a los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander.
Pasos fronterizos
Además, señalaron los pasos fronterizos de Irún y La Junquera como clave para controlar los flujos hacia otros países de Europa y fuera de ella.
España ocupa un papel estratégico complejo en esta red, funcionando a la vez como origen, tránsito y destino de desechos, según la misma fuente.
Las redes de tráfico ilegal de desechos no solo manejan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales.
También utilizan de manera sistemática la falsificación de documentos y el fraude para mover materiales peligrosos.
Jornadas
En este marco, miembros de la Guardia Civil y de organismos como Europol, Interpol y Naciones Unidas están participando estos días en unas jornadas que se llevan a cabo en Madrid.
Se enfocan en combatir el tráfico de desechos y los delitos ambientales.
En estas sesiones, se estudian herramientas para luchar contra estos delitos y se abordan fenómenos emergentes, como la llamada «bomba de humo»:
El abandono de textiles en naves alquiladas y la preocupante frecuencia de incendios en plantas de residuos como un método negligente de gestión.
Custos Viridis
La operación, nombrada Custos Viridis, se llevó a cabo a lo largo de 2025 bajo la dirección de la Guardia Civil Española.
Cuenta con la colaboración de 71 países y varias organizaciones internacionales. Los datos que arroja son:
- 337 personas arrestadas después de realizar 1.048 inspecciones en los cinco continentes,
- 127.149 toneladas de desechos confiscadas, con un valor de mercado estimado de 31 millones de euros.
- 602 toneladas de agentes contaminantes incautadas, incluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero.
- Casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias intervenidas, además de 130 vehículos y propiedades.
Solo en España
- 23 operativos específicos contra el tráfico de desechos y el comercio ilegal de gases refrigerantes.
- Hasta la fecha, 41 personas detenidas o bajo investigación.
- Detección de la gestión irregular de 77. 410 kilogramos de desechos.
- Localización de 250 vehículos importados de manera ilegal y la detección de falsificaciones en más de 3. 000 certificados de descontaminación de vehículos.
- Intervención de 5. 400 kilos de gases refrigerantes de efecto invernadero.