330 arrestos en operación global contra el tráfico de desechos

La operación contra el tráfico, coordinada por España, funciona en más de 70 países y ha arrojado resultados inmediatos desde ser creada

Regeneración, 12 de marzo 2026– El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) encabezó, junto a Europol, una acción mundial contra la contaminación y el tráfico ilegal de desechos que se realizó en más de 70 naciones.

Agentes de la Guardia Civil, de la gendarmería francesa y de Europol están haciendo varios registros en una operación contra el tráfico ilegal de angulas en Guipúzcoa.



🎙️@AngelaAlcover



▶️https://t.co/ZgJQU9hav8 pic.twitter.com/ut5Xx063Ba — Telediarios de TVE (@telediario_tve) March 10, 2026

Detenciones

Se detuvieron a 337 personas y se incautaron desechos «no legales» por un valor de 31 millones de euros.

En España, los oficiales desmantelaron 23 redes de tráfico ilegal, con más de 40 personas detenidas o bajo investigación, según informó el Instituto Armado.

Destacó que el SEPRONA se encuentra a la vanguardia de la seguridad en Europa para enfrentar la nueva Directiva sobre delitos ambientales.

Identificaron como puntos «críticos» para la entrada y salida de desechos en España a los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander.

Pasos fronterizos

Además, señalaron los pasos fronterizos de Irún y La Junquera como clave para controlar los flujos hacia otros países de Europa y fuera de ella.

España ocupa un papel estratégico complejo en esta red, funcionando a la vez como origen, tránsito y destino de desechos, según la misma fuente.

Las redes de tráfico ilegal de desechos no solo manejan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales.

También utilizan de manera sistemática la falsificación de documentos y el fraude para mover materiales peligrosos.

Jornadas

En este marco, miembros de la Guardia Civil y de organismos como Europol, Interpol y Naciones Unidas están participando estos días en unas jornadas que se llevan a cabo en Madrid.

Se enfocan en combatir el tráfico de desechos y los delitos ambientales.

En estas sesiones, se estudian herramientas para luchar contra estos delitos y se abordan fenómenos emergentes, como la llamada «bomba de humo»:

El abandono de textiles en naves alquiladas y la preocupante frecuencia de incendios en plantas de residuos como un método negligente de gestión.

Custos Viridis

La operación, nombrada Custos Viridis, se llevó a cabo a lo largo de 2025 bajo la dirección de la Guardia Civil Española.

Cuenta con la colaboración de 71 países y varias organizaciones internacionales. Los datos que arroja son:

337 personas arrestadas después de realizar 1.048 inspecciones en los cinco continentes,

127.149 toneladas de desechos confiscadas, con un valor de mercado estimado de 31 millones de euros.

602 toneladas de agentes contaminantes incautadas, i ncluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero.

Casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias intervenidas, además de 130 vehículos y propiedades.

VIDEO | Ejecutan la mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos llevada nunca a cabo: bautizada como 'Custos Viridis', realizada en 71 países y liderada por la Guardia Civil española, fueron incautadas 127.149 tm de desechos y se ha detenido a 337 personas.

Solo en España