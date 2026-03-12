El comercio en línea en México creció un 19% en 2025

En 2025, el aumento del 19.2% hace que las ventas minoristas representen el 17.7%, con más de 77 millones de compradores

Regeneración, 12 de marzo 2026– El comercio en línea en México continúa creciendo rápidamente. En 2025, tuvo un aumento del 19.2%, logrando así un valor de 941,000 millones de pesos, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

MÉXICO entra al TOP 10 mundial de comercio electrónico tras crecer 19.2% en 2025. Con 77.2 millones de compradores, el país es líder en América Latina, y tú, ¿ya compras en línea?



Crecimiento

Los datos indican que el crecimiento del comercio electrónico ha sido constante desde 2020, y la desaceleración económica del año anterior no detuvo su avance.

De hecho, México ocupa el octavo puesto mundial en cuanto al aumento del comercio electrónico.

Superando a países desarrollados como Estados Unidos y Singapur, según el Estudio de Venta Online 2026.

Además, el canal digital ya no es solo un complemento en la experiencia de compra, sino que se ha convertido en la opción preferida por los clientes.

Hoy en día, el comercio electrónico retail representa el 17.7% de las ventas minoristas en el país.

Estudio

Esto significa que de cada 100 pesos vendidos en el comercio minorista, 17.7 pesos provienen de plataformas digitales.

El estudio también indica que hay un crecimiento en la cantidad de compradores digitales. En 2025, se registraron 77. 2 millones de consumidores que hicieron compras en línea.

El grupo mayoritario son millennials de entre 29 y 44 años, generalmente de niveles socioeconómicos altos.

Sin embargo, las personas de estratos medio-bajos también están aumentando su participación y ya representan el 14% de los compradores en línea.

Informe

El informe menciona que las compras son destacadas en categorías como moda, comida preparada, belleza y cuidado personal.

Igualmente, hay un crecimiento en el interés por categorías de nicho, como productos para mascotas, piezas y accesorios de automóviles.

En lo que respecta a los métodos de pago, la tarjeta de débito sigue siendo la más utilizada, seguida por la tarjeta de crédito.

En cuanto a las opciones de entrega, el envío a domicilio sigue siendo la preferida por los consumidores.

Opciones

No obstante, otras opciones están comenzando a ganar popularidad:

El 21% de los compradores prefiere recoger su pedido en la tienda, mientras que el 20% elige recibirlo en su lugar de trabajo y el 14% utiliza puntos de recogida.

Sobre las devoluciones, el 22% de los consumidores dice haber realizado al menos una, principalmente debido a problemas con el producto.

Asimismo, el 14% ha realizado cambios en sus compras.