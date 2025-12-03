#3D Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Discapacidad: Romper barreras que persisten, para promover una inclusión integral en los ámbitos social, laboral y educativo: entre los retos

Regeneración, 3 de diciembre 2025– La discapacidad no es solo una condición social o física; también es un asunto de salud pública que afecta el bienestar, la calidad de vida y el acceso a servicios médicos de millones de personas. El 16% de la población mundial vive con discapacidad.

Es por esto que el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad recuerda los desafíos urgentes para cerrar brechas y garantizar derechos.

Esta fecha destaca la importancia de garantizar atención médica accesible, prevenir enfermedades asociadas y promover la autonomía de quienes enfrentan barreras físicas o funcionales.

Proclamación

La fecha fue proclamada oficialmente en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.

Su objetivo es visibilizar las barreras físicas, sociales y culturales que enfrentan las personas con discapacidad.

Así como promover su inclusión plena y defender sus derechos en todos los ámbitos: social, educativo, laboral, cultural y político.

Funciona año con año como un recordatorio colectivo para gobiernos, instituciones, comunidades y ciudadanía.

Además, invita a reflexionar sobre lo que aún falta para garantizar accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y un trato digno.

Origen histórico

La ONU instauró esta conmemoración como parte de su compromiso global para promover sociedades más inclusivas y equitativas.

Esta fecha se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), uno de los tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos.

La ONU busca, a través de esta conmemoración, incentivar a los gobiernos a adoptar políticas públicas, reformas legales y programas efectivos que contribuyan a eliminar la discriminación.

Y que garanticen el bienestar y la participación social de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente más de 1,300 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad.

Discapacidad en México

En México 8.8 millones de personas de 5 años o más reportaron tener alguna discapacidad.

Esto, de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), obtenidos a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.

Esto representa el 7.2% de la población en ese rango de edad.

Del total:

53.5% son mujeres

46.5% son hombres

Por grupo de edad, las personas adultas mayores (60 años o más) concentran alrededor del 50% del total de casos.

Lo que refleja la estrecha relación entre envejecimiento y discapacidad, fenómeno que también han destacado instituciones como el Banco Mundial y la OMS.

En materia económica, la brecha de género es evidente. Entre las personas de 15 años o más con discapacidad:

51.5% de los hombres reportó participar en alguna actividad económica.

Solo 31.3% de las mujeres hizo lo mismo.

Este dato evidencia una desigualdad persistente que afecta autonomía, ingresos y oportunidades de desarrollo.

Retos

La misma OMS señala que las personas con discapacidad tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de padecer enfermedades crónicas.

Morir de forma prematura o enfrentar dificultades para acceder a salud, transporte, educación y empleo.

Las enfermedades más comunes en este grupo incluyen depresión, asma, diabetes, accidentes cerebrovasculares, obesidad, problemas bucodentales, entre otras.

Estos riesgos no siempre derivan únicamente de la condición de discapacidad en sí.

Sino de las barreras persistentes —físicas, sociales, económicas— que impiden un cuidado preventivo y un acceso adecuado a la salud.

Compromisos

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad permite visibilizar avances importantes:

La generación de datos actualizados por parte del INEGI.

El monitoreo global de la OMS y otros organismos.

La adopción de marcos legales nacionales e internacionales a favor de los derechos de esta población.

Sin embargo, los datos muestran que aún falta mucho por hacer. Entre los compromisos más urgentes se encuentran:

Promover mayor participación económica de las personas con discapacidad, especialmente mujeres.

Garantizar accesibilidad universal en espacios públicos y privados.

Eliminar barreras de discriminación y estigmas sociales.

Asegurar educación inclusiva, servicios de salud accesibles y entornos seguros.

Políticas reales

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad va más allá de una fecha en el calendario: es un llamado urgente a transformar datos en acciones y compromisos en políticas reales.

Existen avances importantes, como la mayor disponibilidad de información estadística y la consolidación de marcos legales que reconocen derechos.

Sin embargo, las cifras muestran que millones de personas aún enfrentan barreras que limitan su autonomía, su acceso al empleo, su movilidad y su participación social.

Garantizar accesibilidad universal, reducir brechas de género, fortalecer la protección de derechos y promover una cultura de inclusión no son tareas aisladas.

Requieren voluntad política, responsabilidad social y empatía cotidiana.