Operativo Perrito Peregrino pretende evitar abandono de animales

La GAM y AGATAN convocan a ciudadanía a sumarse para proteger a los animales que acompañan a los feligreses del 8 al 13 de diciembre

Regeneración, 3 de diciembre 2025– Miles de feligreses llegan cada año a la Basílica de Guadalupe, y entre quienes peregrinan, no son pocos los que viajan con perros. Sin embargo, muchos de estos caninos terminan abandonados en la zona durante los días de mayor afluencia.

El Operativo Perrito Peregrino @GobCDMX ya está en marcha 🐾❤️

Buscamos a toda persona que quiera participar, en los días en los que estaremos en GAM brindando atención veterinaria, alimento y en los casos más extremos refugio: apúntate como voluntario con @AgatanCdmx pic.twitter.com/yW5qCxBJE7 — Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) November 30, 2025

Llamado

Viendo esta realidad, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) hizo un llamado a la congruencia y responsabilidad.

Señaló que la devoción también implica compasión hacia todos los seres vivos.

La dependencia advirtió que abandonar a un animal es un acto grave que afecta tanto a la ciudad como al bienestar de los propios perros.

Con el respaldo de la alcaldía Gustavo A. Madero, la AGATAN invitó a asociaciones, rescatistas independientes y ciudadanía en general a sumarse al Operativo Perrito Peregrino.

Este, se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre de 2025 en el atrio y zonas aledañas a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Colaboración

La colaboración puede darse de diversas maneras: brindar hogares temporales; acompañar jornadas de asistencia, incluidas las que se realizan de madrugada.

Donar alimento para los días del operativo y el periodo de recuperación; apoyar en el traslado de animales a espacios de resguardo.

Participar en la búsqueda de familias adoptivas definitivas; y ayudar en los paseos de los perros mientras permanecen bajo resguardo institucional.

Registro

Las personas interesadas en sumarse podrán enviar un correo hasta el 5 de diciembre a las direcciones: [email protected] o coordinació[email protected].