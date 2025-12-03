Singapur abrirá embajada permanente en México

15 empresas de Singapur interesadas en invertir en México. Foro de Negocios en el marco de visita del presidente Tharman Shanmugaratnam

Regeneración, 2 de diciembre de 2025. En el marco del 50 aniversario de la relación diplomática entre México y Singapur es que se dio la visita del presidente de esa nación junto con empresarios coterraneos.

Y es que se trata de una delegación de 15 empresas interesadas en invertir de inmediato en puertos, manufactura avanzada y tecnologías de automatización.

Esto aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Agradecemos la visita a México del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam (@Tharman_S). Hablamos de las grandes oportunidades de nuestra relación económica, comercial, cultural y académica.https://t.co/z5L2ZxFTzw pic.twitter.com/xS3k89VvDl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 2, 2025

Singapur

Al participar en el Foro de Negocios México–Singapur, celebrado durante la visita oficial del presidente Tharman Shanmugaratnam, Cervantes afirmó que este interés por el país confirma el giro estratégico de la relación bilateral.

“Hay mucho interés de ambos lados. Lo más relevante es que Singapur abrirá una embajada permanente en México. Es una señal clara del compromiso para aumentar la inversión”, expresó al finalizar el foro.

Agregó que, aunque las compañías expusieron sus proyectos y áreas de interés, aún no existe una estimación del monto de inversión que podrían representar.

Datos

Por otra parte, en redes se indica que las empresas buscan participar en próximas licitaciones para expandir puertos del Pacífico, principalmente Manzanillo y Salina Cruz.

Además de explorar oportunidades en logística y cadenas de suministro vinculadas al nearshoring.

Asimismo se destaca la opinión vertida por Gerson Garduño, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Singapur-México.

Y es que precisó que alrededor del 40 por ciento de esta delegación corresponde a empresas que invertirán por primera vez en el país.

“La mitad de las compañías vino a abrir un proyecto nuevo, sobre todo en manufactura avanzada. México es atractivo por su ubicación y por su acceso al mercado norteamericano”, explicó.

E incluso, se revela que entre las firmas participantes destaca el operador del Puerto de Singapur, PSA International, que se considera uno de los más avanzados del mundo.

De acuerdo con Garduño, la empresa mostró interés en trasladar a México sus sistemas de automatización y software logístico, que permiten operar terminales con mínima intervención humana.

Singapur produce más de 11 por ciento de los semiconductores del mundo, por lo que ve a México como un socio clave para fortalecer una cadena regional junto con Estados Unidos y Canadá.

Agua

Al tiempo que se indica que estos proyectos de largo plazo requiren energía y agua.

“No son problemas exclusivos de México, pero sí factores que se deben asegurar para operar con certidumbre”, afirmó..

Según la Cámara Singapur–México, algunas inversiones podrían definirse en los próximos meses, una vez que las empresas terminen sus revisiones técnicas.

Durante el foro, se destacó la apertura de la primera embajada de Singapur en un país de habla hispana, lo que facilitará el seguimiento de proyectos y el contacto continuo con el sector empresarial mexicano.

Para Cervantes, esto confirma la confianza en el país:

“México tiene una oportunidad real de atraer inversión asiática de alto valor. La llegada de 15 empresas en una sola misión muestra que el interés es genuino”, afirmó.