EE.UU: 475 migrantes detenidos en mega redada en Georgia

EE.UU: Redada masiva en planta Hyundai, mayoría coreanos. Gobernadora de Nueva York furiosa por otra redada: Detuvieron a 40 personas

Regeneración, 5 de septiembre 2025– Cientos de agentes federales llegaron a una pequeña comunidad del sureste de Georgia y allanaron la metaplanta de Hyundai.

Arrestaron a 475 personas en una de las redadas más grandes hasta la fecha en la ofensiva migratoria de la administración Trump en centros de trabajo en todo Estados Unidos.

La mayoría son ciudadanos coreanos, declaró Steven Schrank, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

La redada marca la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia de HSI, añadió, aunque también participaron otras agencias federales.

Detenidos

Anteriormente, funcionarios federales estimaron que 450 personas fueron detenidas en el enorme sitio de Ellabell, a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah, Georgia.

La operación marca uno de los ejemplos más recientes de la ofensiva migratoria de la administración Trump en lugares de trabajo de todo el país.

Las 475 personas detenidas se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, afirmó Schrank. Añadió que algunas se habían quedado más tiempo del permitido por sus visas.

La Hyundai Metaplant, de 1.177 hectáreas, consta de una planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai y una planta de baterías para vehículos eléctricos.

La redada detuvo la construcción de la planta de baterías para vehículos eléctricos.

Cooperación

El gobernador de Georgia ha promocionado la instalación como el mayor centro de desarrollo económico en la historia del estado, según AP.

Hyundai está cooperando con las autoridades y se compromete a cumplir con todas las normas laborales y de inmigración, declaró el portavoz Michael Stewart.

Ese mismo día, en el norte del estado de Nueva York, decenas de trabajadores de una planta familiar que fabrica barras nutricionales también fueron detenidos.

Sucedió durante una redada de ICE, según informaron las autoridades, lo que provocó la ira de la gobernadora Kathy Hochul.

Las redadas ocurren mientras los líderes de Chicago se preparan para un posible despliegue de la Guardia Nacional en sintonía con una esperada operación de control de inmigración en la ciudad.

Redada en Nueva York

En Nueva York agentes federales llegaron a la planta de Nutrition Bar Confectioners e interrogaron a “prácticamente toda la fuerza laboral”

Esto según el Ministerio Rural y Migrante, cuyo personal fue testigo de la redada.

El grupo publicó un video en su página de Facebook que mostraba a agentes del orden conduciendo a personas a una camioneta con la inscripción “Patrulla Fronteriza”.

Durante la redada, los trabajadores fueron llevados a la cocina de la planta e “interrogados uno por uno durante varias horas”, según el grupo en la publicación.

El grupo estima que más de 70 empleados fueron interrogados y que casi todos fueron arrestados y trasladados al cercano Centro de Detención de Oswego.

Además, un portavoz del grupo declaró a CNN que aún esperan que las autoridades les informen cuántos fueron detenidos.

Hochul

“Estoy indignada por las redadas de ICE de esta mañana en Cato y Fulton, donde más de 40 adultos fueron detenidos…«

…incluidos padres de al menos una docena de niños que corrían el riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”, denunció Hochul en un comunicado.

La gobernadora de Nueva York apuntó que tales operaciones “no harán que Nueva York sea un lugar más seguro” y “destrozarán a familias trabajadoras que simplemente están tratando de construir una vida aquí”.

El ICE confirmó a WSTM, afiliada de CNN, que llevó a cabo una “acción coercitiva autorizada por el tribunal” en Cato.

Los empleados informaron a WSTM que alrededor de 60 trabajadores fueron detenidos. CNN se ha puesto en contacto con la agencia para obtener más detalles.

Nutrition Bar Confectioners

Asimismo Mark Schmidt, propietario de Nutrition Bar Confectioners, declaró al New York Times que todos sus trabajadores contaban con la documentación legal para trabajar en Estados Unidos.

“Hemos hecho todo lo posible para verificar la información de las personas que contratamos”, afirmó.

Schmidt describió la redada de ICE como “exagerada”.

Por otra parte, su hijo Lenny Schmidt, declaró que la escena era “casi teatral”, y describió los perros policía y los vehículos todoterreno que participaron en la operación.

“Podría haberse manejado de forma mucho más humana y decente”, dijo. “Este tipo de operaciones dan la sensación de ser una redada antidrogas o de trata de personas”.