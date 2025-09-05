Jueza bloquea temporalmente cierre de Alligator Alcatraz

Alcatraz: Gobernador DeSantis proclama “victoria”. Alcaldesa de Miami-Dade advirtió graves riesgos sociales, ambientales y económicos

Regeneración, 5 de septiembre 2025– El centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz” seguirá en operaciones después de que el 11th Circuit Court of Appeals bloqueó la orden previa de una jueza federal que ordenaba su desmantelamiento.

La decisión, emitida este jueves, permite que la instalación continúe funcionando mientras avanza la apelación del caso.

Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis celebró el fallo, asegurando que confirma que “la misión continúa”.

“Los medios se apresuraron a decir que Alligator Alcatraz estaba cerrando. Pero nunca fue cierto.

Hemos seguido trasladando inmigrantes ilegales de regreso a sus países.

La corte dejó claro que seguimos abiertos y liderando en materia de aplicación de la ley migratoria”, expresó en un mensaje en video.

Fiscal

El fiscal general James Uthmeier también reaccionó en X, destacando que “el 11th Circuit impidió que la jueza continúe con el caso hasta que finalice la apelación.

¡Una victoria para Florida y para la agenda del presidente Trump!”.

Desde Washington, el Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión como una “gran victoria”.

Afirmó que la demanda “nunca trató sobre los impactos ambientales, sino sobre activistas y jueces que buscan impedir que la ley se cumpla”.

Alarma

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emitió un duro comunicado calificando la reapertura como un retroceso en la búsqueda de justicia y protección ambiental.

“El fallo de hoy que permite al estado de Florida continuar deteniendo inmigrantes en el llamado Alligator Alcatraz es un revés en nuestros esfuerzos por exigir responsabilidad y justicia.

La semana pasada, una jueza federal ordenó desmantelar el centro «de detención, al reconocer la grave amenaza que sus operaciones suponen para nuestros recursos naturales…»

…esenciales para la salud, la economía y el futuro de Miami-Dade”, expresó.

Consecuencias

Levine Cava advirtió además sobre las consecuencias humanas y ambientales:

“Por meses, he acompañado a nuestra comunidad en alzar la voz contra el trato inhumano, la falta de protecciones ambientales y la ausencia de supervisión en Alligator Alcatraz.

Reabrir sus puertas a nuevos detenidos solo continúa dañando a nuestra gente, a nuestro medioambiente y a nuestra agua potable, mientras carga a los contribuyentes con cientos de millones de dólares”.

La alcaldesa concluyó afirmando que el condado “continuará trabajando junto a defensores y aliados para garantizar derechos básicos, dignidad humana y protección ambiental”.

Tribunales

El futuro del centro de detención sigue bajo la lupa judicial.

Aunque la decisión del tribunal de apelaciones mantiene sus operaciones activas, el litigio aún deberá resolverse en instancias superiores.

En medio de un debate que mezcla seguridad, política migratoria, costos económicos y protección ambiental.

Panhandle Pokey

DeSantis anunció hace unos días que su administración busca abrir un nuevo centro de detención para migrantes.

La instalación se sumaría a la polémica Alligator Alcatraz, en la región de los Everglades y a Deportation Depot que se localizará en el condado de Baker.

“Existe una demanda de tener mucho más que solo Alligator Alcatraz”, dijo el republicano.

Añadió que los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración en Panhandle mostraron recientemente lo lejos deben ser transportados los detenidos.

DeSantis estimó que hay 70 mil migrantes en el estado que ya tienen una orden de deportación.

“Enviar a Alligator Alcatraz es un largo camino. Incluso enviar a la Estación de Deportación en el Norte de Florida…«

«…podría tomar de tres a cinco horas, dependiendo de dónde se encuentre en el Panhandle.

Así que nos preguntaron: «¿Hay alguna manera de conseguir una instalación más cercana? Y dijimos que sí”, precisó.

“Estamos en proceso de determinar cómo podemos establecer un pokey (coloquial en inglés para cárcel) en el Panhandle. Y así, la misión continúa”, sentenció.