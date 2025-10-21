8 mil millones para estrategia contra cáncer de mama: Sheinbaum

Construir 32 unidades hospitalarias de atención oncológica a la mujer, uno por cada estado de la República: Sheinbaum

Regeneración, 21 de octubre 2025– El mes de octubre es dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Por esta razón, el Gobierno de México y la Secretaría de Salud , presentaron la Estrategia para Ampliación y Capacidad.

Nuevo equipo

En la mañanera, el Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que actualmente hay un total de 656 mastógrafos;

En un total de 640 hospitales, que se dan a la tarea de atender el cáncer de mama.

Sin embargo, se adquirirán mil mastógrafos más y no solo eso, sin que además también se comprarán mil ultrasonidos.

Al tiempo que también se contemplan insumos y reactivos para poder detectar a enfermedad a tiempo.

El secretario de salud, destacó que los mil mastógrafos y el resto del equipo que se adquirirá en los siguientes meses…

…será no solo nuevo, sino que además se encontrarán en centros de atención específica enfocados en la detección de esta enfermedad que remarcó, es curable.

Centros de diagnóstico

“Contaremos con 20 centros de diagnóstico de referencia con personal de Rayos X, de imagenología y personal para la interpretación correcta de las biopsias.

Además, se van a construir 32 unidades hospitalarias de atención oncológica dirigidos específicamente a la mujer, uno por cada estado”, dijo el secretario.

Ante la presencia de Sheinbaum y la prensa que se da cita en Palacio Nacional, el secretario destacó que será para el 2026 cuando se cuente con:

Mil 656 mastógrafos con capacidad de realizar 8.9 millones de mastografías al año y 34 mil 327 mastografías diarias.

E incluso, 21 estudios diarios por equipo, en promedio.

Además de 62 Centros de Diagnóstico Integral, de los cuales son 20 nuevos y 42 existentes.

Conviene recordar que esta estrategia contra el cáncer de mama se dijo, es para todo el sector público.

Estrategia pública

Lo anterior quiere decir que, sin importar si una paciente es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSS Bienestar y pierde su beneficio, podrá seguir recibiendo atención de manera gratuita.

“Este será el primer programa en donde un padecimiento podrá ser atendido en el mismo sitio durante todo el tiempo en que la persona esté afectada.

Para garantizar la continuidad del tratamiento y del seguimiento de las personas que tienen cáncer de mama”, remató el secretario.

Reducir fallecimientos

El cáncer de mama representa un desafío significativo de salud pública en México, siendo la principal causa de muerte por tumores malignos entre la población femenina.

La importancia del tema se centra en las altas tasas de mortalidad, los retos en la detección oportuna y los esfuerzos constantes de prevención y concientización.

Datos Recientes del INEGI destacan que se trata de la primera causa de muerte:

Tan solo en el 2024, se registraron aproximadamente 8 mil 451 fallecimientos por esta causa, de los cuales el 99.2% correspondió a mujeres.

En ese sentido, la tasa de defunciones por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más ha mostrado un incremento notable en la última década;

Destacando además que el mayor número de defunciones se concentra en el grupo de edad de 50 a 69 años.