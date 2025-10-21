Recuperan caja negra de avión hundido en Hong Kong

Boeing 747 de AirACT choca con vehículo y cae al mar en el Aeropuerto de Hong Kong. Dos muertos. Continúa ciclón tropical Fengshen

Regeneración, 21 de octubre de 2025. Las autoridades de Hong Kong (China) han encontrado este martes la caja negra del Boeing 747-481, tras el accidente mortal del avión de carga ocurrido este lunes.

Además, como se sabe, el suceso se produjo al salirse de la pista norte del aeropuerto local durante el aterrizaje, impactando contra un vehículo patrulla.

Por ello, la aeronave terminó parcialmente sumergida en el mar, provocando la muerte de dos trabajadores de seguridad.

Y es que el siniestro ocurrió bajo la amenaza del ciclón tropical Fengshen, que mantiene el nivel de alerta 3 por tormentas, según el Observatorio Meteorológico de la ciudad.

Accidente

En las primeras horas de la madrugada del dia 19, a eso de las 3:50, un Boeing 747-481 de carga operado por la aerolínea turca AirACT.

Mismo, bajo la insignia de Emirates SkyCargo, protagonizó una tragedia en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA).

El aparato, un veterano de 32 años procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái con el código de vuelo EK9788, se salió dramáticamente de la pista norte (07R) durante su proceso de aterrizaje en medio de condiciones meteorológicas adversas.

The aircraft that went off runway 07L in Hong Kong is a Boeing 747-481(BDSF) with registration number TC-ACF.



Flight #EK9788 arrived from Dubai after a 6h 53min flight.



This Boeing 747 made its first flight in May 1993 (32 years ago). https://t.co/7iOAcGyZk8 pic.twitter.com/zQRh17rP2b — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025

Consecuentemente, la aeronave perdió el control, arremetió contra un vehículo de servicio en tierra y terminó sumergido parcialmente en las aguas que bordean la pista del concurrido aeropuerto.

La Policía de Hong Kong detalló en un informe preliminar que el avión, tras tocar tierra, “viró bruscamente hacia la izquierda… no logró detenerse en los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua”, confirmando así la lamentable colisión.

BREAKING AirACT 747-400 has skidded off the runway after landing at Hong Kong Airport.



Reports say the aircraft struck a ground-service vehicle, shearing off one of its wheels, before coming to rest with its nose over the seawall. Four crew members on board have escaped unhurt,… pic.twitter.com/dvQoLP4Bcw — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 19, 2025

A pesar de los esfuerzos desplegados inmediatamente, el recuento de daños materiales y humanos confirmó la magnitud del suceso con cifras dolorosas y precisas.

Datos

Por otra parte se destaca que el director ejecutivo de operaciones aeroportuarias, Steven Yiu, confirmó en una entrevista que los peritos localizaron el registrador de vuelo en la sección trasera del avión.

Misma que quedó fracturada en dos segmentos de 200 toneladas cada uno.

«Se requiere una grúa marítima para recuperar los restos, pero el temporal impide operar hasta que el ciclón se aleje», indicó Yiu, citado por Ming Pao.

Lamentablemente, la tragedia cobró la vida de dos trabajadores aeroportuarios que se encontraban a bordo del vehículo impactado por la aeronave de carga.

Un hombre de 30 años fue declarado muerto en el lugar de los hechos a las 5:55 de la mañana, mientras que el segundo, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde se confirmó su deceso a las 6:26, según datos oficiales de la policía local.

Mientras tanto, los cuatro tripulantes del avión de carga fueron trasladados a un centro hospitalario para su inmediata evaluación médica.

Imagens impressionantes do acidente da noite passada em Hong Kong. No antigo aeroporto, Kai Tak, ocorreram alguns acidentes deste tipo mas no atual não me lembro de algo parecido. A pista 07L onde o Boeing 747 falhou a aterragem tem 3800 metros de comprimento, mais que suficiente… pic.twitter.com/6KT2ndhzqE — José Correia Guedes (@cpt340) October 20, 2025

Por otro lado, las imágenes difundidas mostraron al Boeing 747 parcialmente sumergido más allá del final de la pista, con daños estructurales significativos, incluyendo la rotura de la parte trasera y la aleta de cola.

Los restos del fuselaje y del vehículo terrestre obligaron a la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong a cerrar la pista norte de manera temporal.

Dicha interrupción forzó a aeronaves como un vuelo de Cathay Pacific (CX851) proveniente de Canadá a abortar su aproximación y ser desviado a la pista sur, lo cual representa un impacto operativo serio.

Sin embargo, las autoridades han mantenido cautela en cuanto a las causas, limitándose a confirmar la apertura de una investigación formal para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.