9 joyas de Napoleón y Josefina robadas del museo de Louvre

A plena luz del día, tres personas irrumpen en la galería Apolo y logran sustraer «joyas históricas invaluables» en solo 7 minutos

Regeneración, 20 de octubre 2025– Tres individuos encapuchados asaltaron este domingo el museo del Louvre de París y sustrajeron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz. Los ladrones accedieron por una zona en obras y huyeron en moto.

🇫🇷💎 Ladrones ejecutan un robo tipo Ocean’s Eleven en el Museo del Louvre: en solo 7 minutos se llevaron 9 joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina. Usaron un montacargas para entrar y huyeron dejando la corona dañada de Eugenia. Francia habla del “robo del siglo”. #LouvreHeist pic.twitter.com/GAkSoVP5SH — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 19, 2025

El museo permaneció cerrado todo el día.

El robo

Los delincuentes ejecutaron el robo con una precisión milimétrica.

El museo tenía pocos minutos de haber abierto cuando se ejecutó la acción criminal.

Robo en el Louvre: ladrone se llevan joyas de "valor inestimable" del museo más famoso del mundo



En solo siete minutos, saquearon la Galería Apolo y se llevaron nueve joyas históricas pertenecientes a Napoleón y a otros reyes franceses. La corona de la emperatriz Eugenia, con… pic.twitter.com/zU3wtDKi6G — DW Español (@dw_espanol) October 19, 2025

Completamente encapuchados, accedieron al edificio por el lado de los muelles del Sena, donde actualmente se realizan obras de construcción.

Aprovechando esta circunstancia, utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala objetivo: la emblemática galería de Apolo del museo Louvre de París.

Utilizaron un elevador de cesta para poder acceder a la galería desde el exterior.

El robo en el museo del Louvre ocurrió hacía las 9 y media de la mañana de hoy domingo. Los ladrones subieron por una escalera telescópica, cortaron cristales y se llevaron nueve joyas de la época napoleónica. Todo duró siete minutos pic.twitter.com/cZsLMkOOWk — Pascal (@beltrandelrio) October 19, 2025

Una vez en el lugar, dos hombres rompieron las vitrinas y penetraron en el interior, mientras un tercer cómplice permanecía apostado en el exterior vigilando.

Colección de Napoleón

Los asaltantes se apoderaron de nueve piezas de incalculable valor histórico pertenecientes a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz:

Collares, broches, diademas y otras piezas que se encontraban expuestas en las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Todo ello en menos de siete minutos.

Sin embargo, el famoso diamante Régent, la pieza más valiosa de la colección con más de 140 quilates, no fue sustraído.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en un scooter Yamaha TMax en dirección a la autopista A6.

El botín

El valor del botín aún está por determinar, aunque las autoridades temen que las joyas puedan ser fundidas para vender el oro;

Como ocurrió hace un mes con las pepitas robadas en el Museo de Historia Natural.

Aunque no hubo heridos, según confirmó la ministra de Cultura Rachida Dati, el incidente provocó escenas de pánico entre los visitantes.

Testigos presenciales describieron momentos de caos generalizado.

«La Policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas e imposibles de abrir».

Relató Kacie, una usuaria de redes sociales que se encontraba en el exterior del museo.

«Dentro, todo el mundo corría y golpeaba las puertas de cristal para salir, pero en vano. La Policía y la gendarmería llegaron», añadió.

El Louvre

El Louvre, el museo más visitado del mundo con más de 9 millones de personas al año, anunció en sus redes sociales que permanecería cerrado todo el domingo «por razones excepcionales».

La galería de Apolo, lugar emblemático del museo y del palacio del Louvre, alberga una parte de las colecciones históricas más preciadas.

Reabrió oficialmente sus puertas al público el 15 de enero de 2020, tras obras y reordenación museográfica.

Robo cinematográfico en el Louvre. Nueve piezas de joyería históricas, vinculadas a Napoleón y Josefina, fueron robadas



▪️La banda entró por un área de servicio cerca del Sena que estaba en obra usando un escalera y huyó en motos hacia la autopista A6. pic.twitter.com/AOezJDwPYG — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) October 20, 2025

El ministro del Interior y antiguo prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, compareció al mediodía para ofrecer los primeros elementos de la investigación.

Esta, continúa en curso para localizar a los responsables y recuperar las joyas históricas sustraídas.