Salinas Pliego baraja buscar la presidencia de México

Salinas Pliego cumplió 70 años anunciando una nueva etapa que incluye «sacar a los zurdos de mier…» del gobierno

Regeneración, 20 de octubre 2025– Ricardo Salinas Pliego, quien ha evitado el pago de 74,000 millones de pesos en adeudos fiscales en México, dejó entrever que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial.

Polémicas

El empresario ha tenido múltiples polémicas con el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

En su celebración de 70 años, Salinas Pliego aprovechó para asegurar que buscará “nuevos retos y nuevos desafíos”.

Al estilo de Javier Milei en Argentina, aseguró que “es momento de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

Haciendo referencia al gobierno de Morena encabezado por Claudia Sheinbaum y sus políticas con énfasis en justicia social.

Sus declaraciones fueron respondidas con el grito de “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente», por parte de las personas asistentes.

“Ustedes son mis amigos y los aprecio, pero hace falta convencer a bastantes más”, señaló el empresario.

Declaraciones

Desde el sexenio pasado, Ricardo Salinas ha ganado constante atención mediática por sus declaraciones en contra del la administración actual del país a quienes ha calificado como “gobiernícolas” y “ratas”.

Por su parte, El gobierno ha señalado que las empresas de Salinas Pliego tienen créditos fiscales que ascienden a unos 74 mil millones de pesos, incluyendo adeudos desde 2008.

Salinas Pliego ha rechazado que sean evasión y los ha calificado como “extorsiones ilegales” por parte del fisco.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que no negociará “en lo oscurito” estos casos y que la ley es la que aplica.

También, se le ha señalado a Salinas Pliego por usar lenguaje violento contra miembros del gobierno.

Como en los casos de Citlali Hernández o Gerardo Fernández Noroña, quienes han sido insultados en redes sociales por parte de Salinas Pliego.

Encuesta

Hace unos días en una encuesta, apareció entre los cinco nombres de posibles candidatos de la oposición rumbo a la elección presidencial del 2030.

De acuerdo con el ejercicio, ocupaba la quinta posición con el 10% de las preferencias.

El empresario se caracteriza por criticar fuertemente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Formó parte del consejo empresarial dentro de ese gobierno, junto a otros hombres de negocios, y al de Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024.

El 29 de septiembre, Sheinbaum hizo pública una posible salida para resolver el millonario adeudo al fisco del grupo empresarial de Salinas Pliego, pero, dijo, todo en el marco de la ley.

“Una persona moral o física que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el código fiscal.

Si se acercan a pagar, van a tener descuentos, si no pagan va a seguir el juicio, y éste lleva otras conclusiones relevantes”, dijo entonces Sheinbaum.