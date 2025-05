A dos meses de iniciado anulan juicio sobre la muerte de Maradona

Juicio por homicidio contra 7 personas por la muerte de Diego Armando Maradona. Magistrada Makintach en documental no autorizado llamado Justicia Divina

Regeneración, 29 de mayo de 2025. En Argentina, conmoción por la anulación del juicio sobre la muerte del astro Diego Armando Maradona.

Como se sabe el excapitán del seleccionado argentino falleció de insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020.

Lo anterior, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, menos de un mes después de haber cumplido 60 años.

Padecía muchos problemas de salud y había sido operado recientemente de un coágulo en el cerebro.

El astro estaba recuperándose en una casa que alquiló en un barrio cerrado en la localidad de Benavídez, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Maradona

Sin embargo, anularon el juicio en Argentina por la muerte de Maradona tras más de dos meses y 40 testimonios.

Y es que como se indica el juicio por homicidio contra 7 personas en la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona fue anulado por la justicia de ese país.

Cabe destacar que la medida luego de que se destapó un escándalo al conocerse que una magistrada del caso, Julieta Makintach, participó en un documental no autorizado.

Mismo, llamado Justicia Divina sobre el proceso judicial.

Cabe destacar que las agencias destacan que se anula el contenido de las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo.

Mismas, en las que declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

«Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio».

Así dijo el magistrado Maximiliano Savarino en el tribunal de San Isidro, cerca de Buenos Aires, donde tenía lugar el proceso, citan portales como Univisión.

Fiscal

Por otra parte, se destaca que la anulación pedida por la fiscalía, además de los denunciantes y la mayoría de los abogados defensores.

El escandaló, después de que saliera a la luz que la juez Julieta Makintach estaba participando en la filmación de una serie documental sobre el caso.

Todo ello, además, sin autorización de las partes.

Makintach fue apartada del caso el martes, tras el escándalo desatado por su participación en el documental.

E incluso se indica que el material fue grabado parcialmente en el tribunal de San Isidro, a 20 millas al norte de Buenos Aires, donde ocurría el proceso.

Al tiempo que se informa que imágenes y guiones de la serie fueron exhibidos en una audiencia el martes.

Incluso se filtró el tráiler del documental, que se titularía «Justicia Divina» y que la mostraba llegando endomingada a la sala del tribunal.

«La única persona responsable de todo esto es la jueza recusada», remarcó Savarino.

«Hubo una persona que se equivocó y pagó, pero no es la justicia, la justicia no se mancha», dijo de su lado la jueza Di Tomasso, parafraseando la célebre frase de Maradona «la pelota no se mancha».

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires licenció a la jueza tras el escándalo y el caso fue derivado a una comisión de Disciplina del Poder Judicial.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras se recuperaba en internación domiciliaria de una cirugía neurológica.

Entre los siete procesados se cuentan un neurocirujano, una psiquiatra y un psicólogo.

Todos los acusados encaran la imputación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción.

Maradona justicia

Cabe destacar que los acusados enfrentan de 8 a 25 años de prisión.

Sin embargo, dados los acontecimientos los jueces del caso decidieron que «el juicio debe radicarse en otro tribunal».

El nuevo juicio no tiene aún fecha de inicio, ya que depende de que se designe un nuevo tribunal por sorteo.

«Antes del fin de año podríamos estar empezando el juicio y es mi deseo», explicó a la AFP Félix Linfante, abogado de una de las hijas del ídolo.

Su defendida, Jana Maradona, dijo a periodistas frente al tribunal: «No estoy tranquila. Tengo bronca, los odio».

Para Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, imputada en la causa, «no quedaba otra (opción) que la nulidad del juicio».

A lo largo del juicio, los testigos afirmaron que la casa donde Maradona llevaba su convalecencia no tenía las condiciones adecuadas para atenderlo.

Además que los cuidados que recibía del equipo médico a cargo habían sido cuestionados por la familia.

Una octava persona, una enfermera, será procesada en un juicio aparte.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también