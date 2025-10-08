Abatidos cinco pistoleros en Sinaloa, agredieron a policías

Agresión a balazos contra policías en sector Stanza Cantabria, Sinaloa. Elemento fallece, Descubren escondite de agresores

Regeneración, 7 de octubre de 2025. En redes destacan que después del ataque armado en el que perdió la vida el agente Fernando, del Grupo Lince de la Policía Estatal Preventiva, se registró un fuerte enfrentamiento en el norte de Culiacán, Sinaloa.

El incidente ocurrió en los bulevares Paseo del Álamo y del Sauce, cuando el agente realizaba un operativo en búsqueda de los responsables.

Sinaloa

Por otra parte, se destaca que el Grupo Black de la Policía Estatal logró abatir a 5 pistoleros.

Además, en la escena, las autoridades aseguraron una camioneta gris, en la que se presume viajaban los presuntos agresores.

Hasta el momento se desconoce si hay más detenidos o aseguramientos adicionales.

Sin embargo, al lugar arribó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Óscar Rentería Schazarino, acompañado de sus escoltas.

Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @sspsinaloa1 en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2025

Esto, para brindar apoyo a los agentes afectados y supervisar el operativo.

E incluso se detalla que elementos de los tres niveles de gobierno permanecen en la zona asegurando el área y realizando las diligencias correspondientes.

Debido al operativo, la circulación permanece bloqueada, y las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y vías alternas.

Datos

La tarde de este martes 7 de octubre derivado de una agresión a balazos que sufrieron Policías Estatales por civiles en el sector Stanza Cantabria en donde un elemento Estatal falleció.

Bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, se ha logrado la detención de más de 34 mil personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 17 mil armas de fuego y la destrucción de más de mil 500 laboratorios de drogas. Estas cifras sin precedentes no solo disminuyen… pic.twitter.com/zezV3KLAHi — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 7, 2025

Además se precisa que los presuntos delincuentes estaban en un domicilio en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

Sitio, donde al llegar los elementos que conforman el grupo interinstitucional fueron agredidos y al repeler la agresión dejaron sin vida a cinco presuntos delincuentes.

En el enfrentamiento un elementos de la Policía Estatal resultó herido quien fue auxiliado y se reporta como fuera de peligro.

Detenido en Sinaloa Filiberto 'N', integrante de “Los Chapitos”, tenía en su poder tres armas largas y 42 artefactos explosivos improvisados pic.twitter.com/QAyzIFgPeg — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 7, 2025

En el domicilio los agentes localizaron el vehículo en el que los civiles habían agredido a los agentes, mismo que fue asegurado así como también aseguraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Confirma

En tanto que el propio secretario de Seguridad del Gobierno Federal informó que 5 delincuentes fueron abatidos.

Y es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que tras la agresión a policías estatales en Culiacán, en un operativo se localizaron a los presuntos responsables.

Paso a informar que es muy probable que éste sea el #mapa más antiguo que muestre a #Culiacán con tanto detalle: 1603#Sinaloa



A pesar de estar tan al norte, Culiacán es de las ciudades fundadas por españoles más antiguas: 1531 (solo 10 años después de la caída de Tenochtitlan) pic.twitter.com/p5pA1PECI1 — Mapoteca de pZZ (@mapoteca_mx) October 7, 2025

Como resultado 5 presuntos agresores perdieron la vida, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado.

En tanto, la SSP de Sinaloa también externó sus condolencias e identificó al agente asesinado como: Fernando de Jesús Lagunes García.

Mismo quien estaba adscrito al Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.