Atacantes de caravana de Daniel Noboa serán procesados por terrorismo

Presidente Noboa de Ecuador ileso. Unas 500 personas se congregaron y algunos lanzaron piedras. Van 16 días de protestas

Regeneración, 7 de octubre de 2025. En redes destacan que autoridades de Ecuador detuvieron a algunas personas tras el ataque al presidente Daniel Noboa, quien resultó ileso.

De acuerdo con información oficial, los detenidos “serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”.

Noboa

🔴 San Miguel del Común marcha contra Noboa



Moradores de San Miguel del Común, comunidad ubicada al norte de Quito marchan a esta hora contra las políticas del Gobierno de Daniel Noboa.



Ante el asedio de la fuerza pública, explican que la manifestación se desarrolla de manera… pic.twitter.com/6Q81jscjeA — Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) October 8, 2025

Por otra parte, en redes sociales, se difundieron imágenes del vehículo con los vidrios y parabrisas rotos, así como del momento en que manifestantes lanzaban piedras al convoy presidencial.

Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al Gobierno de represión violenta contra los manifestantes.

Lo que sucede en Ecuador es muy lamentable.

El país lleva 16 días de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande de país, que reclama por la eliminación del subsidio al diesel. Las acciones han… pic.twitter.com/k6cn1L6wTG — Patricia Janiot (@patriciajaniot) October 8, 2025

E incluso afirmó que cinco de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos, mujeres mayores.

“Denunciamos que al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria. Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad”, señaló la organización.

El vehículo de Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras cuando se acercaba a un evento en la provincia de Cañar.

Denuncia

Por otra parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que tras el incidente se hallaron “signos de bala” en el automóvil oficial.

Tras el ataque, se presentó una denuncia por tentativa de asesinato. El mandatario resultó ileso y cinco personas fueron detenidas.

Esto, como se indica luego que la caravana oficial fuera atacada con piedras y presuntos disparos en la provincia de Cañar, en medio de las protestas sociales que cumplen ya su decimosexto día.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de tentativa de asesinato.

Mientras que cinco personas fueron detenidas y serán procesadas por terrorismo.

#Ecuador | Atacan caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuando visitaba la provincia de Cañar, en donde tenía previsto anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado.



Unos manifestantes que estaban bloqueando la carretera lanzaron piedras y disparos con… pic.twitter.com/IKEDXiw8OZ — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) October 8, 2025

Hechos

El ataque ocurrió alrededor de las 14:41 del 7 de octubre en el cantón Tambo, provincia de Cañar, cuando la caravana presidencial se dirigía al estadio local.

Mismo donde Noboa participaría en la entrega de obras de agua potable y alcantarillado.

Según el relato oficial, aproximadamente 500 personas aparecieron repentinamente y comenzaron a lanzar piedras contra los vehículos oficiales.

«Gracias a Dios nuestro presidente, muy firme, valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad», afirmó la ministra a los medios de comunicación.