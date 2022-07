Actriz Verónica Bravo denunció que BBVA se deslindó tras sufrir robo de sus ahorros

Mediante redes sociales, Verónica Bravo denunció denunció que a finales de junio le robaron todos sus ahorros y su teléfono celular

Regeneración 25 julio 2022. La actriz Verónica Bravo fue víctima de varios delitos pues le robaron su celular y extrajeron los ahorros de toda su vida.

Mediante redes sociales, Verónica denunció denunció que a finales de junio le robaron todo.

”Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente”, escribió la actriz.

Hasta ahora, Bravo no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades lo que la tiene muy inconforme.

De acuerdo con la página del Banco, en caso de extravío o robo de celular, el dinero que tenga el usuario esta a salvo.

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso”, indicó el banco.