Aficionados Mexicanos y Checos Celebran Previo al Partido

Seguidores de México y República Checa crean un ambiente festivo en Coyoacán. Operativo de seguridad resguarda la convivencia previa

Regeneración, 24 de junio de 2026.– Cientos de aficionados se reunieron en el Parque Xotepingo hoy.

Mexicanos y checos compartieron momentos antes del esperado partido mundialista.

Los visitantes disfrutaron de su emblemática cerveza nacional en un ambiente festivo.

Los seguidores checos destacaron por disfrutar de «cervezas Pilsner Urquell, estilo cervecero originario de Chequia» durante la tarde.

El parque se transformó en un punto de intercambio cultural único.

Se instalaron puestos de comida con platillos típicos de ambos países.

El mariachi mexicano amenizó la estancia con música tradicional muy animada.

La atmósfera se percibió vibrante mientras los aficionados mexicanos gritaban «¡Viva México!» entre cánticos de apoyo incondicional.

Operativo de seguridad y servicios

Las autoridades locales implementaron un esquema de seguridad preventiva necesario.

Elementos de la policía capitalina se desplegaron por todo el lugar.

Su objetivo principal fue el resguardo de las personas congregadas allí.

Se instaló una carpa diplomática «en caso de ser necesario el apoyo» para los ciudadanos checos presentes.

En consecuencia, el ambiente se mantuvo ordenado a pesar de la multitud.

La tarde nublada y fresca favoreció la estancia de los asistentes.

Muchos practicaron dominadas con un balón mientras esperaban el inicio.

El despliegue policial garantiza que la convivencia se realice «para realizar el resguardo de las personas» sin mayores contratiempos.

Rumbo al Estadio Ciudad de México

La expectativa por el tercer juego mundialista crece constantemente hoy.

Este partido representa un momento decisivo para el equipo mexicano nacional.

Los grupos de aficionados comenzaron su traslado hacia el recinto deportivo.

El estadio, conocido popularmente como el «Coloso de Santa Úrsula», recibirá a miles de personas esta misma noche.

Continuando con la jornada, el entusiasmo deportivo es palpable en toda la zona.

Se espera un lleno total para presenciar este enfrentamiento internacional trascendental.

La convivencia previa ha permitido «hacer la previa del juego de esta noche» con total tranquilidad.

El deporte logra unir a dos naciones mediante esta gran fiesta futbolística.