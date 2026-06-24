Fondo de 140 Millones de Dólares para Apoyar a Atletas Olímpicos

Comité Olímpico Internacional creará fondo de 140 millones de dólares para subvenciones directas a atletas de Juegos en Los Ángeles 202828

Regeneración, 24 de junio de 2026.– El Comité Olímpico Internacional anunció un nuevo respaldo económico para sus atletas.

Se ha comprometido a destinar 140 millones de dólares en fondos directos.

Esta medida cubrirá el periodo hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El organismo busca otorgar «subvenciones de 10 mil dólares a las que podrán optar tras competir» en los eventos deportivos.

La iniciativa surgió tras debates sobre premios en efectivo en años recientes.

Supone un cambio relevante bajo el liderazgo de la nueva presidencia.

Pau Gasol, miembro del COI, anunció el proyecto señalando que «esta es una victoria para todos nosotros» durante la presentación.

La ayuda busca apoyar a los competidores sin categorizarse como premios monetarios.

Alcance y criterios de elegibilidad

El programa beneficiará a miles de deportistas en los próximos años.

Los primeros beneficiarios serán los atletas que compitieron en Milán Cortina 2026.

El fondo estará abierto a «casi 2 mil 900 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno» inicialmente.

Posteriormente, los deportistas en Los Ángeles 2028 también podrán solicitar dicho apoyo financiero.

Para acceder a estos recursos, se deben cumplir condiciones específicas de integridad.

Los atletas no deben haber dado positivo en pruebas de dopaje recientes.

El COI asignará aproximadamente 110 millones de dólares para quienes compitan en Los Ángeles 2028, siempre que cumplan con los estándares establecidos.

Este fondo busca fortalecer la carrera de los deportistas durante y después de su trayectoria competitiva.

At the 146th IOC Session, Pau Gasol, Chair of the IOC Athletes’ Commission, announces a historic step: a USD 10,000 grant for every Olympian, starting from Milano Cortina 2026. 📹👇@paugasol pic.twitter.com/1QevdWfozx — IOC MEDIA (@iocmedia) June 24, 2026

Nueva estrategia bajo la presidencia de Coventry

Este anuncio marca un hito en la gestión de Kirsty Coventry.

La presidenta, elegida hace un año, lidera una revisión estratégica institucional.

Coventry reconoció que las críticas recibidas fueron «un poco frustrantes» porque el plan aún era confidencial durante las semanas previas.

El proyecto forma parte de una visión integral denominada «Preparados para el futuro».

Paralelamente, el COI mantiene otros programas vitales para deportistas en desarrollo.

La «Solidaridad Olímpica» destina 650 millones para países con menos recursos económicos.

Gasol detalló que «dichos comités olímpicos nacionales tendrán que demostrar que las transferencias de dinero se realizaron directamente a los atletas».

El esquema garantiza transparencia y apoyo equitativo para deportistas de diversas naciones, incluyendo a quienes ya poseen éxito profesional previo.