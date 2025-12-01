África tiene derecho a reclamar colonialismo: Ministro argelino

«Las potencias siempre han intentado presentar su colonialismo como un proyecto civilizador y de progreso»: Ministro saharaui

Regeneración, 1 de diciembre 2025– El ministro de Estado, de Asuntos Exteriores, y Asuntos Africanos de Argelia, Ahmed Attaf, indicó el domingo en Argel que África tiene derecho a reclamar el reconocimiento “oficial y explícito” de los crímenes cometidos contra sus pueblos durante el periodo colonial.

Revendication longtemps étouffée ⛓️⚖️🇨🇵🇬🇧🌍



Algeria will host, on 30 November and 1 December 2025, the International Conference on the Crimes of Colonialism in Africa, a major continental event organized in line with AU Assembly Decision 903(XXXVIII) …. pic.twitter.com/r6lGWFGQVA — khelifi mohamed (@khelifimes) November 30, 2025

Intervención

En su intervención en la apertura de la Conferencia Internacional sobre los Crímenes Coloniales en África, que se celebra en el Centro Internacional de Conferencias (CIC) Abdelatif-Rahal, Attaf declaró:

“Partiendo de la amarga experiencia de Argelia frente a la colonización francesa, esta se identifica plenamente…

…con los objetivos fundamentales definidos por la Unión Africana (UA) para esta iniciativa de establecimiento de la justicia histórica”.

“África tiene todo el derecho de reclamar el reconocimiento oficial y explícito de los crímenes cometidos contra sus pueblos durante el periodo colonial”, sostuvo.

Considerando que “el reconocimiento es lo mínimo que se puede hacer y constituye el primer paso indispensable…

…para preparar el camino hacia el tratamiento de las secuelas de esta época colonial.

Por las cuales los Estados y pueblos africanos continúan pagando un alto precio debido a la exclusión, la marginación y el subdesarrollo sufridos”, añadió.

Reclamar la criminalización

Attaf señaló que “África tiene todo el derecho de reclamar la criminalización jurídica internacional, sin ambigüedad ni equívoco, del colonialismo.

Porque este, como lo calificó el militante, pensador y escritor argelino Frantz Fanon, no es una máquina de pensar ni un cuerpo dotado de razón, sino, sobre todo, una violencia en estado natural”.

“Así como la comunidad internacional ha criminalizado en el pasado la esclavitud y las prácticas equivalentes, así como la segregación racial…

…ha llegado el momento de criminalizar el colonialismo mismo, en lugar de criminalizar solo algunas de sus prácticas y secuelas”, agregó.

La Conferencia

El evento, que cuenta con el respaldo del presidente Abdelmadjid Tebboune, se inscribe dentro del proceso de Orán:

Una iniciativa anual que se celebra entre noviembre y diciembre.

Tiene el objetivo de instar a los tres países africanos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a apoyar al Polisario.

Este año, Argel ha incorporado el tema de los «crímenes del colonialismo en África».

Materializando así una propuesta del presidente Tebboune durante la última cumbre de la Unión Africana, en febrero.

Han transcurrido ya 63 años desde que Argelia logró independizarse de Francia.

Aún así, las autoridades siguen impulsando el proyecto de ley sobre la criminalización de la colonización.

En abril de 2025, en medio de una crisis diplomática con París, Argel reactivó este texto.

La comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes desempolvó el proyecto, presentado inicialmente en febrero de 2001, aunque su aprobación sigue en suspenso indefinidamente.

Mohamed Yislem Beisat

Impresionante time-lapse de la formación de los países en África.



La fuerte huella del colonialismo.



Tras la Conferencia de Berlín (1885), todo el continente cambia.



De la noche a la mañana, toda África estará sometida a unas fronteras que no tuvieron en cuenta a los pueblos. pic.twitter.com/TS3ZPJKyBo — Néstor Siurana (@NestorSiurana) December 6, 2024

El ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Yislem Beisat, tomó la palabra dentro de la Conferencia el domingo en Argel.

Inició diciendo que la ocupación de territorios y la negación del derecho legítimo de los pueblos a la vida y a la autodeterminación es la esencia intrínseca del colonialismo.

Independientemente de sus justificaciones o afiliaciones continentales.

En su intervención el ministro saharaui explicó que el colonialismo es una «ideología basada en la negación de la existencia del otro, el desconocimiento del derecho internacional y la codicia».

Subrayó que «la ocupación de tierras y la negación del derecho legítimo de los pueblos a la vida y a la autodeterminación es su esencia intrínseca».

Colonialismo

«Las potencias coloniales siempre han intentado presentar su colonialismo como un proyecto civilizador y de progreso.

O alegando motivos de seguridad nacional, como ocurre en diferentes regiones del mundo», añadió.

En ese sentido destacó que «el colonialismo (…) tiene como verdadero objetivo «la codicia de los recursos naturales y la explotación de los pueblos y sus capacidades».

Recordó que «el colonialismo sigue presente en varias regiones del mundo, especialmente en África y el Caribe».

Y denunció el incumplimiento por parte de las grandes potencias «de sus compromisos en materia de descolonización.

E incluso los intentos de algunas de ellas de obstaculizar y prolongar este proceso».