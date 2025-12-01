‘Los Erre’ Vinculados al Asesinato de Carlos Manzo

Grupo criminal ‘Los Erre’, presuntos CJNG relacionados al ataque contra Manzo en Uruapan. La seguridad de Michoacán es prioridad nacional

Regeneración, 1 de diciembre de 2025.– La célula criminal ‘Los Erre’ tuvo implicación directa. Confirmaron su participación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo. El crimen ocurrió en Uruapan, Michoacán.

Por otra parte, el secretario Omar García Harfuch (SSPC) confirmó la vinculación. Este grupo está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tienen influencia en varios municipios del estado.

El funcionario citó que los líderes son Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Los hermanos son conocidos como ‘R-1’ y ‘R-2’.

Capturan al «Pelón», pieza fundamental del CJNG. Este hombre reclutó a los sicarios que atacaron a exalcalde de Uruapan #RegeneracionMx https://t.co/glYLT6MG4m — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) November 25, 2025

Michoacán, Prioridad Nacional

García Harfuch resaltó la urgencia del tema. Afirmó que «la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional«. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo giró instrucciones precisas.

Asimismo, ordenó a agencias supervisar el Plan Michoacán de seguridad. Este plan se implementó tras el homicidio del 1 de noviembre de 2025.

La seguridad en el estado se incrementó de inmediato. Se desplegaron más de dos mil 514 agentes. Participan la SSPC, Guardia Nacional, Semar y Sedena.

El secretario se jactó de resultados concretos. El Plan Michoacán redujo homicidios en un mes.

Pasaron de 111 en septiembre a 58 en noviembre.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 28 al 30 de noviembre se realizaron operativos coordinados donde elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich detuvieron a 8 personas y aseguraron 2 armas, 9 vehículos e inhabilitaron 2… pic.twitter.com/hZsN7Jdtjp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 1, 2025

Detenciones Clave en el Caso

La autoridad federal recordó detenciones relevantes. Se capturó a Jorge Armando N., alias ‘el Licenciado’.

Esto es, el presunto autor intelectual del asesinato. Está recluido en el penal del Altiplano.

Siete policías municipales también detenidos. Todos escoltas del edil asesinado.

Al tiempo que se narra la detención de Jaciel Antonio N., alias ‘el Pelón’. Él es reclutador en centros de rehabilitación.

Asimismo, el reclutador fue vinculado a proceso penal. Se le acusó de enrolar a menores, Víctor Manuel M. y Fernando Josué N.