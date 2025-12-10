Agua: 150 Concesiones Irregulares a funcionarios de Fox y Peña

Conagua investiga a exfuncionarios de los sexenios de Fox y Peña por acaparar 47 millones de metros cúbicos de agua. El agua agrícola se desvía a campos de golf y complejos de lujo

Regeneración, 9 de diciembre de 2025.– El gobierno federal confirmó una grave red de acaparamiento de agua. Funcionarios de sexenios anteriores están bajo investigación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló a exservidores públicos. Se trata de funcionarios de los periodos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

Ellos fungían como empleados de la propia Conagua, informó el director. Se otorgaron a sí mismos o a familiares 150 títulos de concesión. Estos títulos concentran el acaparamiento de 47 millones de metros cúbicos.

#MañaneraDelPueblo. Revela el titular de @conagua_mx, @Efrainmoralesl , que además del caso del ex gobernador César Duarte que constituyó una presa y acaparó agua, en los sexenios de Fox y de Peña Nieto se entregaron alrededor de 150 títulos de concesión que acaparan alrededor de… pic.twitter.com/EYYIvcMhUe — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 9, 2025

El titular de Conagua, Efraín Morales López, denunció la cifra. Morales López afirmó que es una «cantidad enorme» de agua. Este volumen podría abastecer a muchísimas comunidades del país.

El funcionario señaló que se revisan estas obras de retención de agua. Aseguró que fueron realizadas «sin ningún tipo de permiso».

La Conagua busca «terminar con el acaparamiento» y la sobreexplotación. Esto se logrará mediante un proceso de ordenamiento de concesiones. También se busca combatir el «uso ilegal del agua», precisó Morales.

Desvío de Agua de Uso Agrícola

Conagua revisa un total de 536 mil títulos de concesión. Han detectado un uso ilegal de títulos originalmente para uso agrícola.

El agua se utiliza de manera ilegal en campos de golf y complejos. También se desvía a complejos deportivos y zonas industriales.

Morales López confirmó casos en «Huatulco y muchos otros lugares». El director general de Conagua anunció las medidas legales inmediatas.

#PuntoDeReferencia. Los acaparadores del agua: el caso de la familia Le Barón que concentran más de 16 millones de metro cúbicos de agua al año. De sus 73 títulos de concesión, 69 les fueron entregados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1993, tras la reforma que… pic.twitter.com/JQDUL8dT2h — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 29, 2025

Donde hay uso ilegal, se procede a las acciones de clausura. Se realizarán «cierres físicos de estos espacios» para recuperar el agua.

Morales aseveró: «Estamos haciendo una revisión detallada«. Prometió que los resultados se darán a conocer «con precisión».Conagua