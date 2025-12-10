EE.UU: Congreso mantiene la denominación Departamento de Defensa

EE.UU: Presupuesto de 900 mil 600 millones de dólares a Defensa. Congreso no hace referencia a Departamento de Guerra

Regeneración, 9 de diciembre de 2025. En redes destacan que el Congreso de Estados Unidos mantiene la denominación de Departamento de la Defensa al aprobar los presupuestos.

Y es que como se sabe el actual presidente Trump ha denominado al Departamento de Guerra en sustitución de la Defensa.

Sin embargo, a la hora del presupuesto, las denominaciones se mantienen.

EE.UU

Lo que se subraya es que el Congreso se negó oficialmente a regresar al nombre de Departamento de Guerra.

Cabe destacar que se trata, precisamente de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 (NDAA).

Esto es, un paquete bipartidista de 900 mil 600 millones de dólares publicado, mismo que «no modifica los nombres legales de “Departamento de Defensa” o “Secretario de Defensa”»

Lo anterior explica Roll Car de Política exterior en redes sociales.

Estados Unidos nunca hizo la "defensa" desde su independencia en 1776 sino siempre la guerra con sus injerencias imperialistas. Trump lo confirma, cambiando el nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Un peligro mundial.pic.twitter.com/7kyJd0E2bV — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) November 16, 2025

Datos

A pesar de las afirmaciones virales de que los legisladores “apoyaron” los antiguos títulos como secundarios, el proyecto de ley no hace referencia a ellos en absoluto.

«Cada sección conserva las designaciones posteriores a 1947 establecidas en la Ley de Seguridad Nacional…»

«…, preservando el lenguaje que marcó el cambio de la Guerra Fría de Estados Unidos de la conquista a la disuasión».

Además, se indica que una enmienda republicana del representante Greg Steube para renombrar el departamento fue rechazada en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes.

Lo que se observa es que la orden de Trump todavía permite a los funcionarios, incluido el secretario Pete Hegseth, utilizar la palabra “guerra” de manera informal en discursos y comunicados públicos.

Pero, «pero el Congreso claramente no está listo para convertirla en ley», observa.

Al respecto se indica que demócratas advirtieron que esto distanciaría a los aliados y alimentaría una “imagen de escalada”.

E incluso, algunos republicanos lo calificaron en privado de distracción respecto de la preparación y las prioridades de gasto.

Tipo

La NDAA autoriza las asignaciones presupuestarias y establece políticas, restricciones y asuntos administrativos relacionados con el Departamento de Defensa.

A diferencia de una ley de asignaciones presupuestarias, la NDAA no otorga la autoridad de gasto real, sino que autoriza los fondos que luego deben ser apropiados mediante otras leyes.

Además, entre sus temas abarca aumentos salariales para los miembros del servicio militar y otras disposiciones relacionadas con el personal.

Aborda las prioridades de seguridad nacional, como la competencia estratégica con otros países y las tecnologías emergentes (inteligencia artificial, armas hipersónicas).

Impone restricciones a la adquisición de ciertos equipos de empresas consideradas amenazas para la seguridad nacional.

Lo que además puede tener implicaciones en la industria de la videovigilancia y otros sectores tecnológicos a nivel mundial.

Detalle

Sin embargo, diferentes versiones de la NDAA han incluido disposiciones específicas, desde la ayuda en casos de desastre hasta la prohibición de la retirada unilateral de tratados internacionales.

En resumen, la NDAA es una legislación exhaustiva que define las prioridades, la estructura y el financiamiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos para un año fiscal determinado.