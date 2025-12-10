Higgins Rompe 30 Años de Dominio Republicano en Miami

Gana la alcaldía de Miami la primera mujer no latina y demócrata en 30 años. Va por vivienda asequible y combate a la corrupción
Regeneración, 10 de diciembre de 2025.– La demócrata Eileen Higgins hizo historia en Miami. Ganó la segunda vuelta de la alcaldía al candidato republicano Emilio González.
Higgins se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo. Es también la primera persona no latina en ganar en más de 30 años. Rompió el dominio del Partido Republicano de las últimas décadas.
Su contienda, no partidista, fue un termómetro político nacional. El expresidente Donald Trump respaldó públicamente a González.
Higgins apuntó contra Trump por sus políticas migratorias. Ella dijo: «Trump y yo tenemos puntos de vista muy diferentes».
«Con su victoria en la segunda vuelta de esta noche, Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de Miami: la primera mujer en la historia de la ciudad y la primera demócrata en casi 30 años elegida para el cargo. ¡Felicitaciones, alcalde electa!»
Nueva Alcaldesa
Higgins tiene 61 años y estudió Ingeniería Mecánica. Obtuvo un Máster en Administración de Negocios en Cornell.
Fue funcionaria del Departamento de Estado (2009-2012). Trabajó para la administración de Barack Obama.
Fue electa en 2018 como comisionada del condado de Miami-Dade. Impulsó la construcción de vivienda asequible durante su gestión.
«ÚLTIMA HORA: La ciudad de Miami ha elegido a su primera alcaldesa demócrata en casi tres décadas, con Eileen Higgins derrotando al ex administrador de la ciudad y respaldado por el presidente Donald Trump, Emilio González.»
Propuestas Clave para Miami
Su principal promesa fue «restaurar la confianza» en el Gobierno. Busca combatir la corrupción y proteger los fondos públicos.
Su plan prioriza la creación de «viviendas asequibles». También prometió construir vecindarios más seguros.
Aseguró que invertirá en pequeñas empresas y en el medio ambiente. Higgins afirmó: «Somos un lugar basado en los inmigrantes».
«Eso es lo que nos hace especiales», sentenció la nueva alcaldesa. Ella busca reconstruir la confianza entre residentes y policía.
«¡Eileen Higgins ganó las elecciones a la alcaldía de Miami por 19 puntos! Harris ganó por solo el 1% el año pasado.
Higgins ganó en toda la ciudad, perdiendo solo en las áreas con mayor población cubana en el extremo oeste de la ciudad, pero incluso allí González no tuvo márgenes masivos. ¡Una victoria sólida! #flapol»