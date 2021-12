Ainara Suárez, la joven que denunció a YosStop por pornografía infantil, declaró que decidió darle otra oportunidad a la youtuber

La joven indicó sentirse satisfecha con la resolución del caso

Regeneración, 1 de diciembre de 2021. La joven Ainara Suárez, quien denunció a YosStop por pornografía infantil informó en conferencia de prensa que ya obtuvo justicia.

La joven que resultó afectada por la influencer afirmó que tras llegar a un acuerdo reparatorio, ella decidió darle una «segunda oportunidad».

Durante sus primeras declaraciones respecto a la salida de YosStop, Ainara explicó que la youtuber tendrá que ofrecerle una disculpa pública.

Además de esta condición, Yoseline Hoffman deberá publicar videos basados en contenido pedagógico y no podrá volver a denigrar, humillar ni revictimizar a las personas.

¿Cómo afectaron las acciones de YosStop hacia Ainara?

Por otra parte, Ainara Suárez comentó que las declaraciones de la youtuber contra ella desataron que fuera víctima de amenazas.

«Quiero que quede claro que nadie te puede juzgar por cómo te ves o cómo te vistes, ni juzgarte por tu sexualidad sin importar la cantidad de ‘followers’ en tus redes sociales», afirmó Ainara.

Tras esta declaración, la joven indicó que aún no puede perdonar a YosStop, sin embargo, aceptó la suspensión provisional del proceso contra la youtuber.

Para reafirmar la importancia de este caso, el equipo legal de Ainara Suárez detalló que si YosStop no cumple con lo establecido, se ejecutará una orden de reaprehensión.

Ainara Suárez afirmó que la youtuber le es indiferente

Referente al perdón, la joven fue cuestionada sobre su pensamiento hacia YosStop, por lo que reiteró que su idea no era hacer el caso público.

«No quise hacer público mi caso, no fue mi decisión. No es una persona de mi agrado, pero tampoco la odio, es indiferencia. Simplemente es una persona que me hizo daño», afirmó.

Asimismo, Ainara mencionó que espera que su caso sirva de ejemplo para otras víctimas y las incline a realizar sus respectivas denuncias.

Finalmente, Ainara Suárez afirmó que tuvo cero contacto con YosStop durante el proceso penal.

«Nunca tuve la oportunidad de hablar, solo de decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar para que no humillara a otras personas. Eso es mucho más sanador para mí», indicó.

Además mencionó sentirse satisfecha con la resolución que logró tras su denuncia, recordando que el proceso contra sus agresores es diferente al de YosStop.