Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR para ser embajador

Ernestina Godoy será la fiscal interina. La constitución establece un proceso entre Senado y Ejecutivo para elegir fiscal sucesor de Gertz

Regeneración, 28 de noviembre 2025– Alejandro Gertz Manero presentó al Senado de la República su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una gestión de casi 7 años, para ahora ocupar la de Embajada de «un país amigo», sobre el cual no dio más detalles.

Renuncia

Su renuncia se da en medio de grandes casos sin sentencias, investigaciones que se diluyeron y una Fiscalía que se volvió una institución “inerte”.

Gertz Manero dirigió una carta dirigida a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República.

En ella informó que se separa de su cargo como Fiscal General.

Tras aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ser Embajador en otro país, el cual no especificó.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo.

Lo cual está en tratamiento en este momento.

Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco.

Ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria.

Razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal de la República”, indicó.

Propuesta avalada

La propuesta fue avalada por el Senado de la República con 74 votos a favor y 22 en contra.

En una sesión en la que la oposición cuestionó los términos en los que el Fiscal presentó la separación al cargo.

Gertz Manero resolvió en una de sus últimas decisiones como Fiscal General de la República designar a Ernestina Godoy Ramos titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia.

Con lo cual la hasta hoy Consejera de la Presidencia asumirá de manera interina el control de la Fiscalía General de la República.

Ernestina Godoy Ramos se desempeñó entre el 2020 y el 2024 como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

A propuesta de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

Con quien trabajó previamente como Procuradora capitalina, de 2018 a 2020.

Ratificación

Alejandro Gertz solicitó a la presidenta del Senado informar al pleno de la Cámara alta su decisión.

Para que de esta manera dé inicio el proceso de su ratificación como Embajador.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos…

…así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia...

…a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”, aseveró en la misiva.

Ante la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), la Ley prevé un procedimiento escalonado que contempla la participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Proceso para nuevo fiscal

El proceso arranca en el Senado: ese órgano tiene 20 días para integrar y aprobar, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, una lista de al menos diez candidatos.

Esa lista debe enviarse al Ejecutivo Federal, que dispone de 10 días para seleccionar, de entre ellas, una terna que a su vez remitirá otra vez al Senado para su votación final.

Si el Senado no cumple con su obligación en el plazo fijado, el Ejecutivo puede enviar directamente una terna y nombrar provisionalmente al o la Fiscal General.

Además, la Constitución indica que la designación definitiva se hará respetando los requisitos de la plaza (edad, antigüedad profesional, no condena por delito doloso) y que el cargo dura nueve años.