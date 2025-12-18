Alemania autoriza 50 mil millones de euros para armamento

Alemania comprará cartuchos, vehículos blindados, artillería e incluso uniformes para los soldados. “Es un mensaje”: Ministerio de Defensa

Regeneración, 17 de diciembre 2025– La Comisión de Presupuestos del Bundestag (Cámara Baja) alemana dio su visto bueno este miércoles a un paquetede 50 mil millones de euros para inversión militar, según reportó el gobierno, que busca fortalecer a las Fuerzas Armadas ante una posible amenaza de Rusia.

Gastos para Defensa

Con esto, se establece un nuevo récord en gastos para Defensa, que alcanzan en total 83 mil millones de euros en 2025.

«Estamos mandando un mensaje a la alianza (de la OTAN) y a nuestros aliados: Alemania está marcando el rumbo».

Declaró el Ministerio de Defensa, que mencionó las compras planeadas, desde misiles hasta vehículos blindados.

«Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones hacia la alianzay asumiendo nuestra responsabilidad en temas de seguridad y paz en Europa», agregó el comunicado.

Record

«Es un récord histórico. Esto no es un objetivo en sí mismo, pero indica el cambio político» que se ha producido.

Dijo el ministro de Defensa, Boris Pistorius, durante una rueda de prensa en Berlín.

Venta de armas

Según explicó, la Comisión de Presupuestos ha autorizado este año un total de 103 proyectos de compras por un valor de 83 mil millones de euros.

«Son inversiones significativas, somos conscientes de eso, pero son imprescindibles», justificó.

Paquete

En detalle, el paquete de 50 mil millones de euros comprende alrededor de 30 adquisiciones.

Entre ellas, cartuchos y otros elementos para varios sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, vehículos blindados Puma, y un sistema de radar satelital SPOCK.

También se comprarán sistemas de armamento y otros componentes para los aviones de combate Eurofighter, obuses y torpedos para submarinos.

Así como vestimenta y equipos personales para los 460 mil efectivos que se espera que aumenten en la Bundeswehr (Fuerzas Armadas) en los próximos años, además de 80 mil trabajadores civiles.

Redirección

Después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Alemania dejó atrás su larga tradición pacifista.

Empezó a aumentar el presupuesto para reformar sus Fuerzas Armadas, que no habían recibido la inversión adecuada durante mucho tiempo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, optó por eximir el gasto en defensa de las estrictas reglas sobre la deuda y así acelerar el fortalecimiento de la Bundeswehr.

Esto, ante la creciente inquietud sobre el dudoso compromiso de Estados Unidos con la seguridad en Europa.