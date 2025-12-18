Arresto de tres «Blancos de Troya» en Apatzingán, Michoacán

3 implicados en el uso de drones, dispositivos explosivos y extorsión de limoneros. El Chaparro responsable de cuidar y proveer armas
Regeneración, 17 de diciembre de 2025 – Funcionarios federales informaron sobre la captura de tres hombres que pertenecen al grupo criminal «Los Blancos de Troya» y que se dedicaban al cobro de extorsiones a los productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
Drones y explosivos
Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que los arrestados también tienen conexiones con el uso de drones y dispositivos explosivos.
Esta captura se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
El resultado fue fruto de trabajos de inteligencia y operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad para desmantelar a quienes generan violencia.
Detenidos
Los tres detenidos fueron nombrados como:
- Juan Ramón ‘N’, de 35 años, alias Chaparro
- Juan Manuel ‘N’, de 32 años
- José de Jesús ‘N’, de 30 años, alias Chuy
Según el Gabinete de Seguridad, Juan Ramón «El Chaparro» es responsable de cuidar y proveer armas a la organización criminal.
Asimismo, es el líder de un grupo que se encarga del uso de drones y explosivos que son empleados en la zona de Cenobio Moreno, vinculados a secuestros y extorsiones a cultivadores de limón.
Localización y arresto
Las fuerzas de seguridad realizaron investigaciones sobre un grupo delictivo que genera violencia.
Siguieron la pista de tres hombres y determinaron que la localidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, era una de sus áreas de operación.
Este grupo se especializa en el manejo de drones y explosivos para intimidar a los productores de cítricos de la región.
Con esta información, los oficiales llevaron a cabo varios operativos de seguridad.
Luego, durante los patrullajes, encontraron a los hombres que estaban bajo investigación y les ordenaron detenerse.
Registro
Al llevar a cabo un registro de seguridad, les encontraron cinco teléfonos móviles, dos controladores de drones y dos radios de comunicación.
Además, hallaron 14 cartuchos, partes de armas, una imitación de arma de fuego, un arma artesanal y tres bolsas con sustancias ilícitas.
A los hombres de 30, 32 y 35 años se les notificó la razón de su arresto.
Se les explicaron sus derechos legales y junto con las evidencias recolectadas fueron entregados al agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación legal.
Denuncias anónimas
Desde julio hasta noviembre, se han llevado a cabo las detenciones de 180 personas, se han abierto 103 expedientes de investigación y se han evitado mil 325 intentos de extorsión.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó que esto se debe a las denuncias anónimas realizadas a través de la línea 089.