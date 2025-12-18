Arresto de tres «Blancos de Troya» en Apatzingán, Michoacán

3 implicados en el uso de drones, dispositivos explosivos y extorsión de limoneros. El Chaparro responsable de cuidar y proveer armas

Regeneración, 17 de diciembre de 2025 – Funcionarios federales informaron sobre la captura de tres hombres que pertenecen al grupo criminal «Los Blancos de Troya» y que se dedicaban al cobro de extorsiones a los productores de limón en Apatzingán, Michoacán.

En una operación conjunta, personal de @SEDENAmx, @SSPCMexico en coordinación con @SSeguridad_Mich, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, detuvieron a Gerardo "N", líder de una organización criminal que opera en la entidad.

Se dedicaba a extorsionar a productores de limón y… pic.twitter.com/9kaDz41SPg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 26, 2025

Drones y explosivos

Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que los arrestados también tienen conexiones con el uso de drones y dispositivos explosivos.

Esta captura se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El resultado fue fruto de trabajos de inteligencia y operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad para desmantelar a quienes generan violencia.

Detenidos

Los tres detenidos fueron nombrados como:

Juan Ramón ‘N’, de 35 años, alias Chaparro

Juan Manuel ‘N’, de 32 años

José de Jesús ‘N’, de 30 años, alias Chuy

Según el Gabinete de Seguridad, Juan Ramón «El Chaparro» es responsable de cuidar y proveer armas a la organización criminal.

Asimismo, es el líder de un grupo que se encarga del uso de drones y explosivos que son empleados en la zona de Cenobio Moreno, vinculados a secuestros y extorsiones a cultivadores de limón.

Como parte del Plan Michoacán que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, hoy la Conagua junto con el Gobierno de Michoacán, iniciaron las acciones de saneamiento del Lago de Pátzcuaro en beneficio de más de 63 mil personas.



Familias sanas para un Michoacán con paz y… pic.twitter.com/PiXjIMgP4b — Conagua (@conagua_mx) December 17, 2025

Localización y arresto

Las fuerzas de seguridad realizaron investigaciones sobre un grupo delictivo que genera violencia.

Siguieron la pista de tres hombres y determinaron que la localidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, era una de sus áreas de operación.

Este grupo se especializa en el manejo de drones y explosivos para intimidar a los productores de cítricos de la región.

Con esta información, los oficiales llevaron a cabo varios operativos de seguridad.

Luego, durante los patrullajes, encontraron a los hombres que estaban bajo investigación y les ordenaron detenerse.

Registro

Al llevar a cabo un registro de seguridad, les encontraron cinco teléfonos móviles, dos controladores de drones y dos radios de comunicación.

Además, hallaron 14 cartuchos, partes de armas, una imitación de arma de fuego, un arma artesanal y tres bolsas con sustancias ilícitas.

A los hombres de 30, 32 y 35 años se les notificó la razón de su arresto.

Se les explicaron sus derechos legales y junto con las evidencias recolectadas fueron entregados al agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación legal.

▶️ En el marco de la Feria del Bienestar en Ciudad Hidalgo, Michoacán, la secretaria @aliciabarcena refrendó el compromiso que impulsa la presidenta @Claudiashein de poner al pueblo en el centro de las decisiones y de cuidar nuestra naturaleza.



Celebró también el #PlanMichoacán… pic.twitter.com/VqC8uiKtu8 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) December 17, 2025

Denuncias anónimas

Desde julio hasta noviembre, se han llevado a cabo las detenciones de 180 personas, se han abierto 103 expedientes de investigación y se han evitado mil 325 intentos de extorsión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó que esto se debe a las denuncias anónimas realizadas a través de la línea 089.