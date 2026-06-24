Aliados de Alcalde de NY Triunfan en Primarias

Candidatos afines al alcalde neoyorquino derrotan al liderazgo tradicional demócrata en primarias clave. Se perfila un giro a la izquierda

Regeneración, 24 de junio de 2026.– La política neoyorquina experimentó un cambio relevante este martes.

Aliados del alcalde local lograron victorias decisivas en elecciones primarias.

Estos resultados «le dieron al líder demócrata de la ciudad más grande de Estados Unidos una victoria significativa».

Los candidatos derrotaron a los aspirantes respaldados por el aparato tradicional del partido.

Tras este desenlace, la configuración del poder local se transforma.

El excontralor Brad Lander venció al representante federal Dan Goldman.

Asimismo, la asambleísta Claire Valdez triunfó sobre la sucesora designada por Nydia Velázquez.

Se espera que estos triunfos otorguen «al alcalde de Nueva York al menos dos nuevos aliados en el Congreso».

Mensaje contundente para Washington

Estas victorias representan un llamado directo a la dirigencia demócrata nacional.

El líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sufrió derrotas significativas.

Él había hecho campaña activa contra los candidatos cercanos al alcalde neoyorquino.

La elección envía un «mensaje contundente a los líderes demócratas en Washington» sobre la nueva tendencia partidista.

Mientras tanto, otras contiendas mantienen la atención de los observadores.

La candidata socialista Darializa Avila Chevalier desafió fuertemente al titular Adriano Espaillat.

Ella ganó notoriedad previa tras «organizar protestas en favor de los palestinos en la Universidad de Columbia».

La dinámica electoral refleja una disputa profunda por el control de la agenda partidaria.

Hacia una agenda más izquierdista

El movimiento liderado por el alcalde busca transformar al partido entero. Intentan inclinar la agenda política hacia posturas mucho más progresistas.

Los aspirantes insisten en «hacer que el Partido Demócrata se incline más hacia la izquierda en temas clave».

La guerra en Gaza constituye el eje principal de esta nueva narrativa política interna.

No obstante, esta estrategia genera tensiones en la capital nacional.

El establishment demócrata teme perder a los votantes indecisos en noviembre.

Existe el temor de que estas posturas «puedan alejar a los votantes indecisos en las elecciones de mitad de mandato».

El debate sobre la dirección futura de la fuerza política apenas comienza tras estas primarias decisivas.