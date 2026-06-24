Uruapan: Tormenta Provoca Daños Materiales y Caos Vial

Una intensa tormenta azotó Uruapan, Michoacán. Se reportan inundaciones, caída de árboles y el colapso de antiguas viviendas en el centro

Regeneración, 24 de junio de 2026.– Una tormenta eléctrica de gran intensidad azotó este martes la ciudad.

Las precipitaciones causaron daños estructurales significativos en múltiples puntos.

El agua ingresó a diversos domicilios y «provocó el colapso de algunas fincas antiguas de adobe».

Estas afectaciones ocurrieron principalmente sobre las calles Venustiano Carranza y Amado Nervo.

La situación climática complicó severamente la movilidad de los ciudadanos.

Los vientos intensos provocaron la caída de diversos árboles y ramas.

Las autoridades reportaron «autos varados y caída de árboles y ramas» en múltiples zonas urbanas.

Este escenario generó riesgos considerables para todos los automovilistas y peatones.

Labores de inspección y emergencia

Ante la magnitud del evento, las autoridades mantienen recorridos permanentes.

Buscan identificar las zonas con mayores afectaciones para brindar ayuda.

Al cierre del reporte, se informó que «las autoridades no han emitido una cuantificación oficial de daños».

Las brigadas continúan trabajando activamente para evaluar cada punto impactado.

Los daños se concentraron principalmente en el norponiente, oriente y centro.

El derrumbe de tejados ocurrió específicamente en la calle Felipe Carrillo Puerto.

Otros puntos críticos reportados fueron «las calles 16 de Septiembre y Juana Ayala» tras las inundaciones.

La lluvia constante persistió desde las cinco hasta las siete de la noche.

Impacto regional y estado actual

La situación meteorológica afectó también a la capital del estado.

En Morelia se registró una lluvia torrencial durante varias horas.

No obstante, las autoridades precisaron que «al momento no se reportan daños» en la capital michoacana.

La vigilancia continúa debido a que las condiciones climáticas siguen siendo inestables.

Tras el paso de la tormenta, se espera el recuento definitivo.

El gobierno local pide extremar precauciones ante la inestabilidad atmosférica actual.

La prioridad es «identificar zonas de mayor afectación y brindar atención inmediata» a los damnificados.

La ciudadanía deberá mantenerse atenta a cualquier actualización emitida por las instancias oficiales.