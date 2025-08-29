Alito agresor y porro; PRIAN igual a Autoritarismo: Sheinbaum

PRIAN son lo mismos porros de antes y de ahora. Las agresiones contra Noroña otros muestran lo que son: El autoritarismo: Sheinbaum

Regeneración, 28 de agosto de 2025. Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum acusó la violencia de Alito Moreno en contra del senador Noroña.

Cabe destacar que los propios periodistas, algunos de los cuales estuvieron en la agresión del presidente del PRI, resaltaron lo violento de los hechos.

Sheinbaum

“Te voy a matar”, eso fue lo que expresó Alejandro Moreno Cárdenas; “no te pares de ahí, perro”, eso expresó Rubén Moreira…»

«…; y adicionalmente, Erubiel Alonso, de Tabasco, y Mancilla; todos, por cierto, plurinominales, se dedicaron a agredir a personal del Senado de la República…»

«…obviamente, al presidente de la Mesa Directiva».

Lo anterior dijo un miembro de los medios de comunicación.

Intolerable que el tal Alito Moreno, un vil hampón, haya golpeado al compañero @fernandeznorona. Exijo que por esa agresión sea de inmediato desaforado. No puede permitirse que un personaje tan infame sea Senador de la República. pic.twitter.com/7TqcHdEvWY — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) August 27, 2025

Seguidamente, preguntaron si existían condiciones para desarrollar las sesiones en el Senado de la República.

«¿…, considerando que uno de los senadores se comporta como un porro, como un criminal, además de su muy acreditado y largo historial como delincuente, Presidenta?

PRIAN

Al respecto, Sheinbaum dijo que por una parte, si hay condiciones en nuestro país para desarrollar todas las actividades.

Y por otra, asentó lo que ocurrió ayer, «muestra, la verdad, lo que es el PRIAN».

Seguidamente relató precisamente un episodio de juventud, relacionada a la represión del PRI en la UNAM.

«Ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades. Nos reuníamos en un cubículo estudiantil…»

«.. que estaba en lo que entonces se llama el Anexo de la Facultad de Economía, que estaba pegado a la Facultad de Derecho».

Luego precisó que alrededor de 1980 «en aquel entonces, la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros».

«..; no podías pasar por la Facultad de Derecho porque, porros por todos lados. Ahí les pagaban a “supuestos” estudiantes para golpear a otros estudiantes».

Entonces, recordé un día que íbamos bajando con mi hermano «—hoy es investigador del CICESE; muy reconocido, por cierto—».

«.., íbamos bajando con mi hermano y otros compañeros del Anexo de Economía que estaba pegado a la Facultad de Derecho; y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo…»

«..; lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque los vio».

“Claramente se ve de donde viene la agresión, y luego el golpeteo de este compañero en el piso”



Señaló la Presidenta @Claudiashein sobre la agresión de Alito Moreno y legisladores del PRI a Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González



“Lo importante es que todos veamos quiénes… pic.twitter.com/Lgn5RJYpKf — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 28, 2025

Alito

Cuando vi ayer al «presidente del PRI en esta actitud; y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria».

Por eso decía, «cuando decías “el milagro mexicano”, sí, pero económicamente sí fue un periodo muy importante en nuestra economía con una visión muy nacionalista y de desarrollo industrial».

Sin embargo, «había un proceso muy autoritario, en el caso de López Mateos, de Díaz Ordaz; con las virtudes de López Mateos…»

«…, que nacionalizó la industria eléctrica y muchas otras cosas, pero era un periodo muy autoritario».

«Y ayer lo que vi fue: Siguen siendo lo mismo en el fondo».

Contradicción

Entonces, fíjense la contradicción: ellos hablan de que “nosotros somos un gobierno autoritario”; cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre.

«¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?», inquirió Sheinbaum

Ahora, «son el PRIAN, no se nos olvide».

Entonces, lo que pasó «ayer muestra lo que son, muestra lo que son: un autoritarismo enorme».

Y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. «Están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no?, que es el espacio Parlamentario y de debate por excelencia».

Lamenta la presidenta Claudia Sheinbaum la agresión de Alito al senador Gerardo Fernández Noroña. Dice que quedan exhibidos en su autoritarismo los del PRIAN y señala que la escena le recordó cuando su hermano, en tiempos de la UNAM, fue golpeado por porros solo por mirarlos. pic.twitter.com/ypw8PCHURF — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) August 28, 2025

Lamenta

«…es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente».

Seguidamente, precisó «claramente, cuando uno ve el video, se ve de dónde viene la agresión«.

Y luego, el golpeteo de este compañero en el piso.

Entonces, «es importante que se conozca cuál es su actitud, quienes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia».

«…lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan».

Y por otro lado, la hipocresía, porque «¿Cómo es que llaman “autoritario” al gobierno?, cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia».

Tras lo anterior Sheinbaum condenó lo hechos:

«Pero para que vean lo que son: lo mismo de entonces, los porros de entonces, los de ahora».

PRIAN

Por otra parte, recordó Sheinbaum lo que es la verdadera fuerza de la derecha: Y es que la presidenta mostró los resultados de las pasadas elecciones presidenciales.

«PAN, 9.6 millones de votos. El PRI no alcanzó ni los 6 millones de votos. «Venían aliados, no se nos olvide».

«El PRD, bueno, ese ya perdió, hasta el registro perdió», el Verde, 4.6 millones, PT, 3.9 casi, Movimiento Ciudadano, 6.2.

Desde luego, mostró a la prensa: Morena, 27.3 millones de votos.

Alito, el del partido de la trata de mujeres, el que dijo que a los periodistas “había que matarlos de hambre”, creyó que estaba en un antro de vicio y se le fue a golpes a Fernández Noroña hoy.



Este hombre es peligroso y debe renunciar.

pic.twitter.com/YJyvSt4lwL — María José (@MajoSoberanis) August 27, 2025

Preguntas

«… la oposición, ¿por qué no presenta un proyecto de nación?

«Es que todos los días se dedican a criticar a la Presidenta, o al expresidente, ¿no?, o a la política que estamos desarrollando, ese es el ejercicio permanente».

Los comentócratas que hacen juego a «todo esto, igual; muchos medios, muchos con honrosas excepciones, igual».

«Entonces: golpeteo, golpeteo, golpeteo. No hay una sola propuesta, una sola».

Desafuero

Cabe destacar que Sheinbaum deslindó dar su opinión sobre el desafuero de los diputados agresores.

«No me voy a meter al tema del desafuero».

«Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son, quiénes son; y mucha hipocresía en sus palabras, y en sus hechos, y en sus dichos, eso es los partidos de oposición en México».

Aquí se puede ver claramente la agresión de Alito Moreno, contra Emiliano, quien estaba simplemente trabajando.



Este es el video 360° que grabó: pic.twitter.com/jj3cjPtk9o — Beatriz (@bethcastilloo) August 27, 2025

Recordó que el presidente del PAN es el jefe del cártel inmobiliario, y el otro pues “el porro”, el del PRI, «la verdad. Ahí están juntos».

«Pues lo que decía, imagínense. O sea, dicen que “no tienen espacio en los medios”, que “hay represión”. ¿Cuándo?».

Y sí, «se trató de presentar como si fuera un zafarrancho ahí en el Congreso, pero es muy clara de quién viene la agresión».