Basura Cero: CDMX hacia la economía circular: Jefa Clara

CDMX: Transformar residuos, aprovecharlos y convertirlos en soluciones para nuestro suelo, nuestros espacios verdes y nuestra calidad de vida

Regeneración, 29 de agosto de 2025. Clara Brugada presentó la estrategia Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital, un ambicioso plan que marca un cambio de paradigma en la forma en que se conciben, tratan y aprovechan los residuos generados en la metrópoli.

Durante la presentación, la titular de la SEDEMA, Julia Álvarez Icaza, destacó que esta estrategia no solo se centra en ampliar la infraestructura.

Esto es, sino en cambiar la cultura, las prácticas y la corresponsabilidad de toda la sociedad.

Sheinbaum

La secretaria explicó que, bajo esta nueva visión, se reconoce la existencia de dos grandes tipos de residuos:

Los sólidos urbanos, que provienen de los hogares, oficinas y escuelas, y los de manejo especial, que por su volumen o características requieren tratamiento diferenciado.

Ciudad Circular, Basura Cero es un proyecto que apuesta por el futuro y por una ciudad más sostenible. Nuestro compromiso es que, hacia el 2030, logremos que el 50% de los residuos no terminen en rellenos sanitarios, sino que se aprovechen para transformar nuestra ciudad.… pic.twitter.com/dZtOVXRuO4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 28, 2025

Afirmó que se buscará fortalecer el cumplimiento de la normativa, mejorar el monitoreo de los grandes generadores y relanzar esquemas exitosos como el compostaje comunitario en unidades habitacionales

“Queremos dejar atrás la idea de que la basura simplemente se desecha».

«Apostamos por una ciudad donde los residuos se transforman, se aprovechan y se convierten en soluciones para nuestro suelo, nuestros espacios verdes y nuestra calidad de vida”.

Así, señaló Álvarez Icaza al explicar que la mayor parte de los residuos que se generan en la ciudad pueden tener una segunda vida útil si se manejan adecuadamente.

Jefa

En su intervención, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que esta estrategia será uno de los legados más importantes de su administración.

Lo anterior, al posicionar a la CDMX como referente nacional en economía circular.

En la Ciudad de México decimos ¡basta a la violencia contra las mujeres!

Nuestras 15 acciones de justicia y emergencia ponen en el centro la vida y la seguridad de todas.



Cada medida es un paso firme para garantizar que ninguna mujer viva con miedo. pic.twitter.com/cVmkw9LuYs — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 28, 2025

“Nos hemos planteado esta meta de garantizar que el 50 por ciento de lo que llega de residuos a la ciudad no se vaya a un relleno sanitario, sino que se transforme».

«Para ello, vamos a echar a andar una estrategia integral de circularidad urbana que contribuya a menos contaminación, al reciclaje y también a la reutilización de residuos en actividades económicas”, expresó.

Además, como parte de esta transformación, también se modernizará la planta de composta ubicada en el Bordo Poniente.

Se ampliará la infraestructura pública enfocada al tratamiento de residuos orgánicos, y además se construirá una planta especializada para el aprovechamiento de llantas.

Estas acciones permitirán avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y sustentable.

Finalmente, se informó que esta estrategia será acompañada por una nueva instancia pública: la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que asumirá formalmente la administración del sistema.

Hoy entregué las #LlavesDeLaCiudad de México al vicepresidente de Brasil, @geraldoalckmin . Un reconocimiento que simboliza respeto, amistad y la hermandad entre dos pueblos que luchamos por la justicia social y la transformación.



Me acompañaron la Presidenta de la Mesa… pic.twitter.com/ZKUs7TambY — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 28, 2025

E incluso coordinará los esfuerzos de recolección, separación, tratamiento y aprovechamiento de residuos, en conjunto con alcaldías, sectores productivos y ciudadanía.

El Gobierno de CDMX reafirma así su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la justicia ambiental y la construcción de una ciudad más limpia, resiliente y con visión de futuro.