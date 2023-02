Amazon despide a joven que mostró como era trabajar en la compañía

Una joven mexicana que trabajaba en una de las áreas de empaque en Amazon fue despedida, luego trasmitir en TikTok, como era un turno nocturno en la empresa.

Regeneración Mx, 26 febrero 2026. Una joven mexicana identificada como Chelssi Verduzco, narró en un video de TikTok como fue que la despidieron de Amazon por incumplir las normas del uso del celular durante las jornadas laborales en la empresa.

Chessi se volvió viral tras subir un video, a la plataforma de videos cortos, donde mostraba como era el turno nocturno de una sucursal de Amazon en Denver, EE.UU.

Pero dicha grabación puso en riesgo el trabajo de la joven, puesto que despertó el interés de los internautas y comenzaron a preguntar más detalles sobre la forma en la que había conseguido el empleo o si realmente era un buen sitio para laborar.

Por lo que decidió en uno de los turnos hacer un “En vivo” para mostrar como era el turno de 10 horas que empezaba a las 18:30 y concluía a las 6:30 de la mañana, sin embargo, durante la transmisión le llegó un mensaje que provenía de recursos humanos.

En el mensaje se le solicitaba cerrar sesión de la estación donde se encontraba y acudir a las oficinas, donde le pidieron una explicación sobre sus actividades con el celular en horas laborales y tras proporcionarla se justificó mencionando que nadie le había explicado las reglas sobre el uso del celular.

«En mi defensa a mí nunca me dijeron que yo no podía grabar, nunca se nos dijo y eso fue lo que yo dije por qué yo desde el primer día estuve grabando todo, de hecho, hay muchos videos míos hasta cuando fui a entregar papeles y mis entrenadores veían que estaba grabando y nunca me dijeron nada», mencionó la joven.