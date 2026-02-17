Amenazas de muerte a Candelaria Ochoa tras ataques de Lemus

Diputada Candelaria Ochoa denuncia a gobernador Pablo Lemus por violencia política de género y generar amenazas

Regeneración, 16 de febrero de 2026.– La diputada morenista Candelaria Ochoa Ávalos presentó denuncias contra el gobernador Pablo Lemus Navarro. La legisladora acusa al mandatario estatal de ejercer violencia política en razón de género.

Esta acción legal surge tras la difusión de un video oficial del gobernador. En dicho material, Lemus utiliza la imagen de la diputada para realizar diversos señalamientos.

Ochoa afirma que el mandatario mintió sobre su postura respecto a la identidad de género. El gobernador la acusó de querer cambiar el sexo a los menores de edad.

La diputada aclaró que la ley solo busca el reconocimiento de identidad bajo consentimiento paterno. Candelaria Ochoa asegura que Lemus ha aprovechado el video para lanzar ataques personales.

Impacto de las declaraciones del gobernador

La legisladora presentó las quejas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. También acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para formalizar el proceso.

Ochoa denunció que las palabras del gobernador detonaron una ola de agresiones en su contra. La diputada recibió aproximadamente 11 mil mensajes negativos en sus redes sociales.

Entre estos ataques, la legisladora contabilizó entre 25 y 30 amenazas de muerte directas. Ochoa calificó las declaraciones de Lemus como frívolas, superficiales y con impactos sociales negativos.

El día de ayer en Jalisco diputados de Morena y sus aliados trataron de imponer que en Jalisco una niña o un niño puedan cambiar de sexo sin el acompañamiento de sus padres.



Esto va en contra de los valores de las familias jaliscienses, porque aquí lo más importante es el pleno… pic.twitter.com/ZlWv6kDOdQ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) January 30, 2026

Contexto del conflicto legislativo

La polémica tiene su origen en una orden de la Suprema Corte de Justicia. El tribunal mandató al Congreso local adecuar la ley del Registro Civil desde el año 2023.

Esta reforma permitiría el cambio de nombre y género en actas de nacimiento para menores. Pablo Lemus ha utilizado una retórica de defensa a los valores tradicionales de la familia.

El gobernador culpó a Morena de intentar imponer ideologías radicales en el estado de Jalisco. Ochoa sostiene que el gobernador debe respetar su integridad y su cargo público.

Cabe recordar que Lemus enfrentó denuncias similares durante su campaña electoral en 2024. En aquella ocasión, sus contrincantes políticas también lo señalaron por violencia de género.