Nadia López García: Directora de Materiales Educativos de la SEP

Nadia López García asume la Dirección de Materiales Educativos de la SEP. La poeta oaxaqueña sustituye a Marx Arriaga con enfoque feminista

Regeneración, 16 de febrero de 2026.– La Secretaría de Educación Pública designó a Nadia López García como titular de Materiales Educativos. La funcionaria sustituye en el cargo a Marx Arriaga.

Su misión principal es reformular los libros de texto gratuitos. La nueva directora aportará una perspectiva feminista e intercultural al material didáctico nacional.

López García agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. También extendió su gratitud al secretario de Educación, Mario Delgado.

La funcionaria es originaria de Caballo Rucio, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. Es reconocida como una destacada poeta bilingüe en español y tu’un savi. La SEP la define como activista en derechos educativos y culturales.

Nadia López García mujer indígena, pedagoga y poeta. Hija de jornaleros que pizcaban fresa; la primera en su familia en llegar a la Universidad ocupará el lugar de Marx Arriaga. Ojalá el compañero entienda que lo importante no es el cargo sino el encargo. pic.twitter.com/11YQ6Hqe40 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 17, 2026

Perfil académico y trayectoria profesional

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la UNAM. Obtuvo su título profesional con una mención honorífica. Posee un máster en Gestión de la Inmigración por la Universidad Pompeu Fabra.

Su formación incluye diplomados en gestión cultural y construcción de paz. Tiene amplia experiencia en proyectos educativos para la sociedad civil.

Ha trabajado intensamente con infancias migrantes e indígenas en diversos países. La funcionaria destaca por su labor contra el racismo y la discriminación.

Ha impartido talleres de escritura creativa en naciones como India y Estados Unidos. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.

Reconocimientos y obra literaria

La nueva directora cuenta con once libros publicados hasta la fecha. Su obra literaria ha sido traducida a más de diez idiomas distintos.

En 2018 recibió el Premio Nacional de la Juventud. Forbes la incluyó entre los mexicanos más creativos en la literatura.

Ganó el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón recientemente. Sus textos ya integran la actual familia de libros gratuitos.

López García colaboró previamente con la ANUIES y también con la Unesco. Fue profesora de Literatura Indígena en la máxima casa de estudios.

Diseñó el primer diplomado en mediación lectora indígena para el FCE.

Dorsal, de Nadia López, publicado por el FCE

Un origen ligado a la educación pública

La directora es hija de jornaleros agrícolas del estado de Oaxaca. Estudió su educación primaria en escuelas bilingües de Baja California.

Cursó el bachillerato en una institución orientada a la formación docente. Su nombramiento representa un cambio de rumbo en la política educativa.

Se busca que los contenidos tengan mayor sensibilidad social y equidad. La inclusión de lenguas originarias será prioridad en su gestión actual.