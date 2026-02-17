Cae en Edomex Iris Jazmín, lideresa del Sindicato 25 de Marzo

Jazmín «N» es reconocida además como jefa de la facción Agrupación Silvano Pedraza, ambas acusadas de actividades delictivas en Edomex

Regeneración, 16 de febrero 2026– (Redacción) La Secretaría de Marina (Semar) arrestó el 14 de febrero a Iris Jazmín “N” en el Estado de México. Esta mujer es acusada de delitos como delincuencia organizada, extorsión y cobro de piso.

Noticia

La noticia de su captura se dio a conocer el 15 de febrero, destacándola como generadora de violencia y objetivo clave en Ecatepec.

Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, liderada por la Presidenta @ClaudiaShein, y a la coordinación entre instituciones y acciones permanentes en el territorio, nuestro país avanza en la construcción de una Paz Duradera. pic.twitter.com/QdpAvLBwoP — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 16, 2026

Los informes indican que la arrestada tenía un rol importante en la organización conocida como Sindicato 25 de Marzo.

Esta organización supuestamente está relacionada con actividades delictivas.

Los agentes de Semar realizaron la detención con la colaboración de la policía metropolitana.

Arresto

La detención se llevó a cabo en la colonia La Guadalupana, en la calle Nuestra Señora de Guadalupe.

El arresto de esta mujer fue el 14 de febrero por la mañana, a las afueras de un supermercado, según el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Ella es vista como una figura importante dentro del Sindicato 25 de Marzo y también se menciona que podría ser líder de la Agrupación Silvano Pedraza (ASIP).

Esta última es una facción vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), una estructura que también aparece en la lista de sindicatos delictivos.

Sindicato 25 de Marzo

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el promedio diario de víctimas disminuyó 38% respecto a junio de 2025. Esto representa una reducción en las amenazas a establecimientos, menos intentos de extorsión telefónica y más tranquilidad en las familias. Si alguien intenta… pic.twitter.com/Jn3KkDIOPY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 15, 2026

Es importante recordar que el 27 de septiembre en Ecatepec fueron detenidos seis presuntos miembros del Sindicato 25 de Marzo, señalados por extorsión.

En esa ocasión, se les confiscó documentos, dispositivos electrónicos y supuestas ganancias ilegales.

A su vez, en septiembre de 2025 se dio a conocer que se había emitido una orden de aprehensión contra Guillermo “N”.

Este hombre, conocido como El Memo o El Jefe, podría estar vinculado a varios delitos.

Cargos

Entre los cargos se encuentran tráfico de armas, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y venta de combustible robado, entre otros.

Guillermo “N” es reconocido como el supuesto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

Las acusaciones en su contra están en la carpeta FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024.

Carpeta

Dicha carpeta indica que el hombre buscado por las autoridades también estaría relacionado con otras estructuras delictivas.

El mencionado podría estar en conexión con el Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo.

En octubre de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) publicó una lista de sindicatos implicados en actividades delincuenciales en el Edomex.